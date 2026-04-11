Siete montajes y 12.000 alumnos convertirán Mérida en capital juvenil del teatro clásico

Mérida volverá a llenarse de estudiantes, teatro y cultura clásica del 14 al 17 de abril con la celebración de la XXVIII edición del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, una cita organizada por el IES Santa Eulalia que reunirá en la ciudad a más de 12.000 alumnos, 600 profesores de Cultura Clásica, más de 200 actores y actrices, así como 170 centros educativos de toda España y de varios países europeos.

El Teatro Romano será, un año más, el gran epicentro de un certamen que alcanza ya 28 ediciones y que se ha consolidado como una de las grandes citas educativas y culturales vinculadas al legado clásico. La programación de este año estará compuesta por siete montajes, con grupos procedentes de Extremadura, Andalucía y Galicia, además de la participación del propio alumnado y profesorado del centro organizador.

La presentación del festival se celebró ayer en Mérida con la participación del secretario general de Cultura, Francisco Palomino; el director del IES Santa Eulalia y presidente de la comisión organizadora, Felipe Gómez; el director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma, y el miembro de la organización Luis Argüello.

Durante el acto, Felipe Gómez recordó la trayectoria de un evento que nació hace 28 años en el salón de actos del instituto y que suma ya 27 ediciones representándose en el Teatro Romano. Desde entonces, por el festival han pasado "más de 300.000 estudiantes de secundaria de todo el país y más de 12.500 profesores de Secundaria y Bachillerato", unas cifras que, a su juicio, reflejan la dimensión de una cita que cuenta con la Medalla de Extremadura y el Premio Nacional de Teatro Joven.

El director del Santa Eulalia destacó además que se trata del primer festival juvenil de teatro grecolatino de ámbito nacional y puso en valor que, por tercer año consecutivo, la mejor obra del certamen formará parte de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. A su entender, la continuidad de esa fórmula supone “una buena noticia” para consolidar el crecimiento del evento.

Gómez incidió también en la dimensión pedagógica de la iniciativa. El festival, explicó, mantiene como objetivos la reivindicación de la cultura clásica, el impulso de las aulas de teatro en los centros de Secundaria, el estudio previo de las obras en clase, el fomento de las actividades extraescolares y la proyección de Mérida y Extremadura entre jóvenes llegados de otros territorios.

La programación

La programación arrancará el martes 14 de abril a las 11.30 horas con Las Moiras, una versión libre de textos de Homero interpretada por el Grupo de Teatro y Danza del IES Santa Eulalia de Mérida. La jornada inaugural se completará por la tarde con El Persa, de Plauto, a cargo del grupo Balbo, de El Puerto de Santa María.

El miércoles será el turno de Noite Bohemia, de Galicia, que representará por la mañana Helena, de Eurípides, y por la tarde Anfitrión, de Plauto. El jueves, el Grupo Párodos, del IES Siberia Extremeña de Talarrubias, pondrá en escena Las suplicantes, de Eurípides, en la sesión matinal, y Asamblea de mujeres, de Aristófanes, ya por la tarde.

La clausura llegará el viernes 17 de abril con Las avispas, de Aristófanes, a cargo de Clípeo, el grupo de teatro del IES Santa Eulalia. Será el broche a cuatro jornadas en las que profesores y alumnos volverán a subirse al escenario del Romano ante miles de jóvenes espectadores.

Proyección internacional

A los grupos llegados de comunidades como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid o Canarias se sumarán alumnos italianos, finlandeses, eslovenos, alemanes y polacos que participan en distintos programas Erasmus+ y que harán coincidir su estancia con el festival emeritense. Por ello, dijo que esta será "la edición más internacional" de todas las celebradas hasta ahora.

Por su parte, Palomino resaltó durante su intervención el valor cultural y simbólico de una cita que consideró ya parte de la identidad extremeña. El responsable regional señaló que Mérida vivirá esos días una auténtica "invasión juvenil" y defendió que "invadir por cultura es lo mejor que podemos hacer y lo mejor que podemos promover desde Extremadura".

"Si Extremadura tiene algo, es arte, es cultura y eso tenemos que proyectarlo al mundo", afirmó Palomino, que también puso el acento en el impacto que puede dejar en los más jóvenes la experiencia de asistir o actuar en un escenario como el Teatro Romano. En su opinión, más allá de los datos de participación, el verdadero valor del festival está en la huella que deja en alumnos que viven de forma directa el teatro clásico en un marco patrimonial único.