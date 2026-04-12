¿Cómo son las aceitunas machás de Mérida? Un deleite

Cada primavera, cuando los olivos de la comarca de Mérida comienzan a mostrar sus primeros brotes, muchas familias de la capital extremeña y sus alrededores reviven una de las tradiciones gastronómicas más queridas de la región: la preparación de las aceitunas verdes machás.

Estas aceitunas, seleccionadas cuando aún están verdes y firmes, se «machacan» suavemente con un mazo o piedra para abrirlas sin romper el hueso. Este golpe característico permite que el aliño penetre mejor en la carne de la aceituna, eliminando el amargor natural y dotándolas de su textura inconfundible: tierna por fuera y con un ligero toque crujiente.

María José García

«Las machás de mi abuela siempre han sido las mejores del barrio», cuenta María José García, vecina del Barrio de la Antigua en Mérida, mientras prepara un gran barreño en su patio. «Les ponemos ajo, orégano, laurel, pimentón dulce, un chorrito de vinagre y, sobre todo, mucho cariño. Después hay que tener paciencia: unos días en agua con sal y luego el guiso final».

«Les ponemos ajo, orégano, laurel, pimentón dulce, un chorrito de vinagre y mucho cariño»

La aceituna machada es un clásico de la gastronomía popular extremeña, especialmente en Badajoz. Se sirve como aperitivo, acompañando migas, en ensaladas o simplemente con un buen trozo de pan y un vaso de vino de la tierra. En Mérida, muchos bares y restaurantes las incluyen en sus tapas de cortesía, aunque los puristas aseguran que las mejores siguen siendo las caseras.

Modernización

A pesar de la modernización y la llegada de productos industriales, la tradición de las aceitunas machás se mantiene viva gracias a las generaciones mayores y a un creciente interés de los más jóvenes por recuperar sabores auténticos. En los últimos años, incluso algunas pequeñas empresas locales de Mérida y alrededores han comenzado a comercializarlas en tarros bajo la etiqueta “Aceitunas Machadas Extremeñas”, con gran aceptación tanto en la región como fuera de ella.

La campaña de aceituna de mesa de este año ha sido algo más complicada debido a las lluvias del invierno, pero las variedades destinadas al consumo en verde han resistido bien en las fincas cercanas a Mérida, lo que augura una buena temporada para este manjar.

Recién hechas

Si visitas Mérida estos días, no dudes en pedir unas aceitunas machás en cualquier bar del centro histórico o, mejor aún, consigue unas recién hechas en el mercado o en casa de algún extremeño generoso. Porque, como dice el refrán local: «Una aceituna machá bien aliñada alegra el corazón y el paladar».

En Extremadura, la elaboración de aceitunas ‘machás’ es una tradición viva en los pueblos

A ellas se unen las aceitunas pasas emeritenses que representan una joya gastronómica e histórica de Mérida, mencionada ya en la Antigüedad romana. Se trata de unas aceitunas muy dulces que se secan de forma natural, convirtiéndose en una especie de ‘pasas’ de oliva, con un dulzor superior al de las uvas pasas. La primera referencia documentada aparece en la Naturalis Historia de Plinio el Viejo (siglo I d.C.), en el libro XV, capítulo 4, sección 17: «Sunt et praedulces oleae per se tantum siccatae uvisque passis dulciores, admodum rarae in Africa et circa Emeritam Lusitaniae». Su traducción aproximada es:«Hay también unas aceitunas muy dulces, que por sí mismas se secan solas, y más dulces que las uvas pasas, muy raras, que se dan en África y en los alrededores de Emerita (Mérida), en Lusitania».

Dulzor natural

Plinio destaca su rareza y su extraordinario dulzor natural, sin necesidad de procesados complejos. En la época romana, Mérida (Emerita Augusta) era una de las ciudades más importantes de la Hispania romana, y su entorno agrícola (en la actual provincia de Badajoz) ya era conocido por la calidad de sus olivos y productos derivados. Esta mención sitúa las aceitunas pasas como un producto exclusivo y apreciado en el Imperio Romano, vinculado al paisaje de la Lusitania.

Hoy en día, esta tradición se evoca en rutas de turismo cultural y gastronómico en Mérida, donde se recupera el patrimonio romano a través de la mesa. Restauradores y guías locales la mencionan como parte de la identidad emeritense, conectando la Antigüedad con la cocina extremeña actual. Se refieren a aceitunas maduras (negras) que, al dejarse en el árbol o tras una recolección tardía, pierden agua de forma natural y se arrugan, concentrando sus azúcares.