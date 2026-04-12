Mérida, Huelva y Valencia funden sus voces en una noche inolvidable de música coral

Tres ciudades y un mismo lenguaje, el de la música coral, se dieron cita ayer en Mérida con motivo de la celebración del primer festival 'Cantos de Patrimonio', que se desarrolló en el centro cultural La Antigua. La velada reunió a corales de Huelva, Valencia y la capital extremeña en un programa variado, que combinó repertorio sacro, popular y contemporáneo, y culminó con una interpretación conjunta de Cantares.

Marcado por la emoción y la calidad vocal, el certamen sirvió a su vez para reivindicar el patrimonio cultural e inmaterial que atesoran estas agrupaciones, reflejo de convivencia, esfuerzo colectivo y tradición compartida. En una ciudad como Mérida, el encuentro cobró un simbolismo especial al tender un puente entre pasado y presente, en un entorno estrechamente ligado a la historia y la cultura.

El programa

Sobre el escenario actuó, en primer lugar, la Coral Polifónica La Merced, de Huelva, fundada en 2002 y con una trayectoria ligada tanto a la actividad concertística como al ámbito litúrgico. Dirigida por Sergio Lazo Tenorio, la agrupación interpretó piezas como Ubi Caritas, La vera gioia, Eia Mater, Three Contemporary Latin Settings y Salve Rociera, en un repertorio que transitó entre la espiritualidad coral y las sonoridades de raíz popular.

A continuación fue el turno del Cor de Campanar, de Valencia, un coro nacido en 1998 que ha consolidado una amplia trayectoria nacional e internacional y que cuenta con alrededor de 70 voces mixtas. Bajo la dirección de Mª Dolores Bayarri Castelló, ofreció un programa en el que convivieron obras renacentistas y adaptaciones de canciones muy reconocibles para el público, como Bésame i abraçame, La dama d’Aragó, Cuatro rosas, Eres tú y No dudaría.

El cierre corrió a cargo de la Coral Avgvsta Emérita, organizadora del evento y una de las agrupaciones más emblemáticas de la ciudad, que fundada en 1978 cuenta con un repertorio de más de 300 obras. Dirigida por Francisco Javier Gómez Hurtado, la formación emeritense interpretó La llorona loca, Bullerengue y Pájaro triguero, en una intervención que conectó la música coral con la tradición popular y las raíces extremeñas.

La cita concluyó con la subida a las tablas de todos los coralistas, en torno a un centenar, para interpretar al unísono Cantares, del cantante y compositor catalán Joan Manuel Serrat, sobre unos versos del poeta andaluz Antonio Machado. A continuación, los participantes disfrutaron de una cena organizada por la coral anfitriona, que sirvió para estrechar lazos en un gran ambiente de hermanamiento coral.