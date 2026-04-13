Más de 2.000 alumnos sacarán las matemáticas a la calle en Mérida con 150 retos y juegos

Más de 2.000 estudiantes de 47 centros educativos de toda Extremadura convertirán el próximo viernes, 17 de abril, el Parque de las Siete Sillas de Mérida en un gran laboratorio al aire libre para reivindicar las matemáticas como una disciplina ligada al juego, la lógica y la creatividad. La actividad, bajo el lema ‘Matemáticas en la calle’, reunirá también a unos 130 docentes en una jornada pensada para acercar esta materia al público de una forma participativa y atractiva.

La iniciativa está organizada por la Sociedad Extremeña de Educación Matemática Ventura Reyes Prósper y la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Durante la mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, el recinto acogerá una feria interactiva con 150 estaciones en las que habrá construcciones gigantes, puzles, desafíos de ajedrez, escape rooms al aire libre y juegos de lógica dirigidos tanto a escolares como a adultos. Serán los propios alumnos, con el apoyo de sus profesores, quienes ejerzan de monitores y guías en las distintas propuestas.

Apertura a la ciudadanía

La programación continuará por la tarde, a partir de las 17.00 horas, con un formato más reducido y abierto a cualquier persona que pase por la zona y quiera detenerse a jugar, aprender y descubrir otra forma de acercarse a las matemáticas. El encuentro alcanza ya su quinta edición, la tercera consecutiva en Mérida, y cuenta con la colaboración de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, el Ayuntamiento de Mérida, el Centro de Profesores y Recursos de Mérida y el Club de Ajedrez Cibeles.