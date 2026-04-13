Queen Forever, el homenaje a Raphael, Fabiolo, Ben-Hur y Luis Pastor, platos fuertes de la primavera del María Luisa en Mérida

El Teatro María Luisa de Mérida ha confeccionado una amplia programación cultural para el segundo trimestre del año, una agenda que se extenderá hasta el 27 de junio y que reunirá música, teatro musical, humor, flamenco, magia, cine y propuestas familiares. El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha defendido que esta oferta convierte al espacio en "uno de los ejes de la cultura de la ciudad".

En la presentación han participado también la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), Nuria Franco, y el gerente de SEDA, Lope García. Vélez ha destacado la diversidad de una cartelera pensada para mantener al público "muy pendiente de lo que está pasando en la ciudad" y ha enmarcado esta programación en una estrategia cultural más amplia.

Presentación de la nueva programación trimestral del Teatro María Luisa de Mérida, este martes, junto al cartel con las principales citas previstas hasta finales de junio. / El Periódico Extremadura

El concejal ha recordado además que la capital extremeña vive ya otras citas destacadas como la Muestra de Artes Escénicas, antesala de eventos como la Feria del Libro, el Stone&Music Festival o el Festival Internacional de Teatro Clásico. En ese contexto, ha asegurado que "Mérida destaca por la apuesta de nuestras políticas por la cultura y por esa programación cultural que pocas ciudades pueden presumir de tener durante todo el año".

Apuesta por la música y el teatro musical

La nueva programación del María Luisa ha puesto el acento en la música y en el teatro musical, con una combinación de comedias musicales, espectáculos homenaje, un musical infantil y danza flamenca. La intención, según se ha explicado durante la presentación, ha sido ofrecer propuestas en las que se mezclen interpretación, música en directo y una puesta en escena cuidada.

Junto a esa línea principal, el teatro ha mantenido su apuesta por otros géneros como la comedia, el humor y la magia, con el objetivo de atraer a públicos diversos y consolidar el recinto como un espacio de encuentro cultural en la ciudad.

Nuria Franco ha subrayado "la buena colaboración con el Ayuntamiento y el trabajo que hacemos juntos para ofrecer a esta ciudad una programación diversa y una oferta cultural muy enriquecedora". En la misma línea, Lope García ha señalado que "hemos intentado hacer una programación donde cabe la variedad y sobre todo el compromiso con la calidad", y ha añadido que el público encontrará una propuesta para combinar "el buen tiempo con el buen teatro, la buena música, las buenas artes escénicas".

Cartel de la programación de cine benéfico del Teatro María Luisa de Mérida, con proyecciones solidarias a beneficio de la Fundación CRIS contra el Cáncer. / El Periódico Extremadura

Tributos, humor, flamenco y cine solidario

La cartelera reunirá algunos de los nombres y formatos más llamativos de la temporada. Habrá espacio para los tributos musicales con propuestas dedicadas a Queen y Raphael, además del concierto de Luis Pastor y la actuación del pianista Chico Pérez dentro del ciclo Mitjazz de la Fundación Scherzo.

El humor llegará con Rafa Maza y su personaje Fabiolo, además del monologuista David Puerto, mientras que la danza flamenca tendrá protagonismo con Eduardo Guerrero. La programación incluirá también magia con Borja Montón y una propuesta familiar con el musical El mundo al revés.

A todo ello se sumará el cine solidario, una línea que el María Luisa ha vuelto a incorporar con varias proyecciones cuya recaudación se destinará íntegramente a la Fundación CRIS contra el Cáncer para apoyar la investigación.

Imagen promocional de la programación del Teatro María Luisa de Mérida para los meses de abril, mayo y junio de 2026, con música, humor, magia, flamenco y cine. / El Periódico Extremadura

La programación completa hasta el 27 de junio

La agenda anunciada para este trimestre arrancará el 18 de abril con Regreso al futuro II, con dos pases a las 12.00 y a las 18.00 horas. El 25 de abril llegará Regreso al futuro III, también con doble sesión. Un día después, el 26 de abril, será el turno de Desplante, de Eduardo Guerrero, dentro de la danza flamenca.

Ya en mayo, el día 2 se representará Un puente al más allá; el 8 de mayo llegará Fabiolo Connection, con Rafa Maza; y el 9 de mayo actuará Chico Pérez. El 16 de mayo se ha programado El mundo al revés, musical familiar, mientras que el 17 de mayo se proyectará Ben-Hur, con dos pases a las 12.00 y a las 18.00 horas. El 29 de mayo será el turno de Bien, con David Puerto.

En junio, la programación continuará el día 6 con Queen Forever Tributo, el 13 con Escándalo, homenaje a Raphael, el 20 con Ilusiónate, el espectáculo de magia de Borja Montón, y el 27 de junio con la actuación de Luis Pastor.

Con esta nueva agenda, el Teatro María Luisa ha reforzado su papel como uno de los focos culturales de Mérida durante la primavera, con una oferta amplia que combinará ocio, artes escénicas y propuestas para todos los públicos.