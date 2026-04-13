La fábrica china de cátodos acelera su desembarco en Mérida con la compra de 467.000 metros cuadrados

La Junta de Extremadura ha anunciado este lunes la materialización de la compraventa de la parcela en la que la empresa china Hunan Yuneng prevé instalar su fábrica de cátodos en ExpacioMérida. El terreno suma 467.000 metros cuadrados y, según ha explicado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, la operación se cerrará en los próximos días.

Santamaría ha señalado que "el proyecto avanza" y ha recordado que la compañía ya contaba con una reserva del suelo. A su juicio, este movimiento supone "un nuevo paso" para que el inversor pueda iniciar las obras de una instalación llamada a situar a Mérida y a Extremadura en el mapa industrial europeo de las baterías.

La operación tiene especial relevancia para la comunidad por el tamaño del proyecto y por el sector al que se dirige. La planta estará dedicada a la fabricación de materiales catódicos para baterías, un componente estratégico dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y del almacenamiento energético.

Inversión de 800 millones y 500 empleos

Según los datos trasladados por la Junta, el proyecto de Hunan Yuneng en Mérida contempla una inversión cercana a 800 millones de euros, una capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de alrededor de 500 empleos directos.

El Ejecutivo autonómico considera que se trata de una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y de la primera planta de este tipo en Europa, una afirmación vinculada al desarrollo de materiales catódicos para baterías en el continente. En una región que lleva años intentando consolidar un tejido industrial ligado a la energía y a la movilidad eléctrica, la operación se interpreta como un paso de alcance.

La ubicación en ExpacioMérida refuerza además el papel de la capital extremeña como polo de atracción de nuevos proyectos industriales. No solo por la disponibilidad de suelo, sino también por la intención institucional de conectar la comunidad con la nueva economía de la electrificación.

Trámites pendientes antes de las obras

El consejero en funciones ha detallado que la iniciativa ya ha obtenido la autorización ambiental y que queda pendiente la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Mérida, un trámite que, según ha afirmado, se resolverá de manera inminente.

Además, la Administración autonómica ha acompañado al inversor en la obtención de informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en el visado del proyecto por parte del Colegio Extremeño de Arquitectos.

Ese paquete de trámites administrativos es el que debe despejar definitivamente el camino para el arranque de las obras. La previsión que maneja la Junta es que la entrada en producción pueda producirse antes de finales de año, aunque ese calendario sigue condicionado al desarrollo de las autorizaciones pendientes y al avance material de la construcción.

Una apuesta estratégica para Extremadura

La Junta enmarca este proyecto dentro de la estrategia de captación de inversiones industriales impulsada desde septiembre de 2023 por el Gobierno de María Guardiola. Santamaría ha defendido que la operación es fruto de un trabajo de atracción empresarial orientado a sectores con potencial en la región, entre ellos el energético.

Para Extremadura, la llegada de Hunan Yuneng tiene una lectura que va más allá de una inversión concreta. La comunidad aspira a reforzar su posición en la cadena industrial vinculada a la transición energética, un ámbito en el que el litio, las baterías y la fabricación asociada han ganado protagonismo en el debate económico regional.

La compraventa de la parcela, por tanto, no cierra el proceso, pero sí lo sitúa en una fase decisiva. Tras meses de anuncios y tramitaciones, el proyecto da un paso tangible sobre el terreno en la capital regional.