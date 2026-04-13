La fuente que respira por Mérida

Hay objetos que nacen con un destino discreto y acaban convirtiéndose, casi sin quererlo, en el corazón de una ciudad. Uno de ellos es la fuente de la Plaza de España, pensada en un primer momento para el recogimiento elegante del patio del antiguo Hotel Emperatriz -hoy Ilunion Mérida Palace-, y que por su tamaño, al no caber entre sus muros, el destino, con buen criterio, la colocó donde la hemos conocido siempre, latiendo en el centro mismo de la vida de la ciudad.

La fuente iluminada por la noche. / EL PERIÓDICO

Desde entonces, preside la plaza como quien no necesita alzar la voz para ser escuchado. Tallada en mármol a finales del siglo XIX por el taller lisboeta de Germano José do Salles, su estilo neobarroco despliega una belleza juguetona y delicada con amorcillos que cabalgan sobre delfines, cornucopias que parecen derramar abundancia y un aire clásico que dialoga, sin esfuerzo, con la solemnidad cercana de la Concatedral de Santa María.

Pero más allá de su estética, la fuente guarda historias. Historias de pasos apresurados y encuentros esperados, de tardes de verano y celebraciones compartidas. Ha sido testigo, durante más de un siglo, del pulso cotidiano de la ciudad en su particular ágora, y lo ha hecho con una fidelidad casi obstinada ya que, mientras la plaza se transformaba, cambiaba de fisonomía y de ritmo, ella ha permanecido siempre ahí, inmutable, como un ancla de memoria en medio del tiempo.

Ascenso del Mérida

Y entre todas esas historias, hay una que se cuenta con una sonrisa cómplice. Uno de sus amorcillos, pequeño y alado, perdió su cornucopia en la noche inolvidable del 27 de mayo de 1995, cuando el CP Mérida alcanzó la Primera División. La plaza, desbordada de alegría, se convirtió en un mar de abrazos, cánticos y sueños cumplidos. Alguien, en medio de aquella euforia irrepetible, se llevó consigo ese fragmento de mármol. Nunca apareció. Quizá porque, en realidad, no se perdió, sino que se transformó en recuerdo, en reliquia íntima de una noche que aún resuena en la memoria colectiva.

Pero hay algo más profundo, casi invisible, que sucede en torno a ella. Porque la fuente no solo observa, late. Sus chorros no son solo agua; son el pulso constante de Mérida, un latido líquido que brota sin descanso, como si la ciudad respirara a través de su mármol. Cada surtidor es un aliento, cada caída de agua un susurro que alimenta la vida que la rodea. Allí donde el agua se eleva, la ciudad se anima; donde cae, se recoge y se reconoce.

En ese ir y venir del agua hay algo casi humano, como si fuera la fuente la que alienta a la ciudad, la sostiene en su rutina y la acompaña en sus emociones. La alimenta de encuentros, de palabras compartidas, de silencios cómplices. Es la sangre transparente que recorre el centro de Mérida, dándole vida sin pedir nada a cambio.

La fuente ha visto pasar generaciones, ha sido testigo de primeros amores susurrados al borde de su barandilla, de paseos de pandillas juveniles que convertían la plaza en su universo, de miradas cómplices cargadas de primeros deseos y también, por qué no, de alguna que otra decepción que encontró en el rumor del agua un consuelo discreto.

Hoy, con su iluminación artística que la envuelve al caer la noche, la fuente sigue siendo punto de encuentro, de referencia, de afecto. Un lugar donde los emeritenses no solo se citan, sino que se reconocen. Porque hay símbolos que no se imponen sino que se ganan, poco a poco, con el paso del tiempo y el latido de quienes los hacen suyos.

Y así, entre agua, piedra y memoria, la fuente de la Plaza de España no es solo una obra de arte, es, sencillamente, un corazón que nunca deja de latir.