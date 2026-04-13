El jazz y el blues harán gozar a 1.600 escolares en Mérida

El Palacio de Congresos de la capital extremeña acogerá el próximo 23 de abril un concierto didáctico y participativo con el que 1.600 alumnos de Mérida y su comarca se acercarán al jazz y al blues desde dentro. La cita se celebrará en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.30 horas, con 800 escolares en cada una, y tendrá como protagonista a la Orquesta Swings, una formación de cámara y big band del Conservatorio Oficial de Música Esteban Sánchez.

La iniciativa se ha enmarcado en el programa Link Up, impulsado por Carnegie Hall Weill Music Institute, y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Mérida y el propio conservatorio emeritense.

La presentación del proyecto se ha celebrado este lunes con la participación de la delegada de Educación, Susana Fajardo; el coordinador del programa, Alfonso Ramos; el director de la orquesta, Raúl Miguel Rodríguez; y el representante del CPR de Mérida, Manuel Marín.

Un concierto para escuchar y participar

La propuesta no se ha limitado a la escucha. El alumnado participante tocará distintos instrumentos, cantará y realizará movimientos corporales durante el concierto, en una experiencia pensada para implicar a los estudiantes de 4º a 6º de Primaria y de 1º y 2º de la ESO.

Susana Fajardo ha destacado que la incorporación del Ayuntamiento a este proyecto ha permitido ampliar su alcance y llegar a más centros educativos. "Beneficiará a 1.600 alumnos y alumnas de Mérida y su comarca". Además, ha avanzado que siete centros de Educación Secundaria Obligatoria de la capital asistirán este año como invitados, con la previsión de incorporarse en la próxima edición como participantes activos.

La delegada ha subrayado también el valor de una propuesta que busca abrir nuevas vías culturales y formativas entre los escolares. "Los alumnos vienen a escuchar, aprender y colaborar en un concierto participativo y didáctico, con el objetivo de acercar el jazz y el blues a los estudiantes de Mérida y su comarca, al tiempo que les permite experimentar nuevas sensaciones".

Imagen del cartel de La Orquesta Swings, la propuesta didáctica y participativa que llegará al Palacio de Congresos de Mérida el próximo 23 de abril. / El Periódico Extremadura

Formación previa en 25 centros

Uno de los rasgos del proyecto ha sido el trabajo previo en las aulas. Los contenidos se han integrado en un libro en inglés, traducido por el coordinador general de Link Up en España, Gustavo Moral, para facilitar su uso por parte del profesorado, aunque las canciones se interpretarán en inglés.

Alfonso Ramos ha explicado que este programa participativo "lleva más de 35 años desarrollándose en todo el mundo" y que en España ha tenido presencia en formaciones como la Orquesta Sinfónica de Navarra y la del Principado de Asturias. En Extremadura, el proyecto se ha puesto en marcha con la orquesta de los conservatorios de Almendralejo y Mérida.

La preparación del concierto ha incluido seminarios y talleres para docentes, desarrollados con el apoyo de Gustavo Moral. En total, la formación se ha extendido a 25 centros educativos de la demarcación del CPR de Mérida y de otras localidades extremeñas, entre ellas La Zarza, Talarrubias y Talavera la Real.

Las actividades, iniciadas entre septiembre y octubre en formato presencial y online, han permitido que el profesorado trabajara previamente los contenidos en clase para que el alumnado llegara al concierto con una preparación musical y participativa previa.

De Duke Ellington a Wynton Marsalis

Ramos ha señalado que los estudiantes podrán escuchar durante la actuación a compositores como Duke Ellington o Wynton Marsalis, además de adentrarse en el sonido swing de las grandes orquestas de las décadas de los 40 y 50.

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El coordinador ha recalcado que la intención es que los centros educativos participen de manera activa desde sus asientos, compartiendo con la big band y la orquesta de cámara "música, vivencias y emociones" en una jornada concebida para aprender, disfrutar y descubrir otros lenguajes musicales.