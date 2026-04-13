Ofertas de empleo en Mérida: comercio, hostelería e industria buscan personal para cubrir vacantes

Con datos en la mano, en Mérida se observa un panorama laboral dinámico con buenas perspectivas de empleo para los próximos meses, especialmente gracias a la campaña de primavera y a varios proyectos industriales clave que empiezan a materializarse en la zona. Extremadura en su conjunto se sitúa entre las regiones con mejores perspectivas de contratación en España para el segundo trimestre de 2026. Esto se debe principalmente al impulso estacional (turismo, agricultura, hostelería y comercio) y al inicio de algunas grandes iniciativas industriales.

Según las principales plataformas de empleo, en Mérida hay entre 130 y 270 ofertas activas (dependiendo de la web y si incluyen contrataciones inmediatas o próximas). JobToday: alrededor de 269 ofertas publicadas, con nuevas incorporaciones diarias. Ejemplos recientes incluyen gestor/a de salón de juego (full-time, expansión de empresa), comercial agente de seguros exclusivo (autónomo con red profesional), recambista-asesor en sector automoción (sueldo base de 21.500 euros al año).

Distintos puestos

También hay puestos en comercio, hostelería y logística. Indeed: más de 160 ofertas en la provincia de Badajoz centradas en Mérida, incluyendo ventas, reposición, dependientes, camareros y auxiliares administrativos.

En Linkedin aparecen unas 134 ofertas en Mérida y alrededores, con posiciones en Decathlon (tienda Mérida), cajeros/reponedores y dependientes polivalentes. Desde InfoJobs y Jooble destacan entre 200-230 vacantes, destacando perfiles en mecánica, comercio minorista, atención al cliente y mantenimiento.

Los más activos

Los sectores más activos ahora mismo son comercio y retail (Decathlon, Silbon, supermercados, tiendas de moda), hostelería y turismo (camareros, ayudantes de cocina, monitores), automoción y recambios, seguros y ventas, limpieza, jardinería y mantenimiento (incluyendo ofertas públicas o municipales), administración y atención al cliente.

Además, el Ayuntamiento de Mérida mantiene convocatorias abiertas o recientes, como: plazas de ordenanzas/conductores para programas de formación y empleo. Procesos selectivos para técnicos superiores de administración general y letrados asesores (Ofertas de Empleo Público de años anteriores que siguen en trámite).

El factor más relevante para nuevas oportunidades de empleo en Mérida son los megaproyectos en el polígono ExpacioMérida, que supondrán miles de empleos directos e indirectos.

Fábrica de cátodos

Entre ellos detacan la fábrica de cátodos de baterías (Hunan Yuneng / Yuneng International). con una inversión de 800 millones de euros, la primera planta europea de materiales catódicos LFP (fosfato de hierro y litio) ubicada en la parcela en ExpacioMérida (más de 54.800 metros cuadrados ). El empleo previsto son 500 puestos de trabajo directos estables una vez operativa. Ha sido declarada de interés público por el Ayuntamiento de Mérida (febrero 2026). Las obras de construcción están previstas de manera inminente, por lo que se esperan muchas contrataciones de perfiles de construcción, ingeniería, operadores industriales y técnicos a lo largo del año.

A ello se añade el centro de datos ‘Lusitanus’. La inversión en su primera fase es de 2.800 millones de euros. El empleo durante la construcción está cifrado entre 1.700 y 2.000 puestos temporales. El empleo estable posterior baraja más de 120 puestos cualificados (tecnología, mantenimiento, seguridad informática…).

Planta de gas

En cuanto a la planta de Jinhong Gas (relacionada con gases industriales para el sector de baterías y tecnología) complementa el ecosistema industrial de baterías. Se espera que concrete cifras de empleo próximamente.

En total, estos tres proyectos suman más de 3.600 millones de euros de inversión y entre 2.300 y 2.600 empleos (directos + construcción). Mérida se está consolidando como polo tecnológico e industrial en el sector de las baterías para vehículos eléctricos y la infraestructura digital.

Entre las recomendaciones para buscar empleo, consulta diariamente portales como Indeed, InfoJobs, LinkedIn, JobToday y Jooble. Revisa el Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo) y la web del Ayuntamiento de Mérida (merida.es – sección empleo público y convocatorias).

Las páginas locales

Sigue páginas locales en Facebook (como EDMéridaNuevaCiudad) que publican ofertas actualizadas casi a diario.

Prepárate para perfiles industriales: soldadores, electricistas, mecánicos, operadores de planta, ingenieros, etc., ya que serán muy demandados a partir de primavera-verano 2026.

En resumen, Mérida ofrece en 2026 una combinación de empleo inmediato en servicios y comercio junto con un fuerte crecimiento futuro ligado a la industria verde y tecnológica. Parece un buen momento para actualizar el CV y apuntarse a las alertas de empleo.