Efecto Pasillo, antes de su concierto en Mérida: "Esa forma tan soberbia y tan descarada que tiene Trump de ejercer el poder no me transmite nada bueno"

A Efecto Pasillo le sienta bien Extremadura. Desde Gran Canaria, Iván Torres (voz) atiende por teléfono a este periódico y repasa con naturalidad una etapa en la que el grupo sigue mirando hacia adelante sin perder lo que lo ha definido desde el principio: su vínculo con la música en directo, la conexión con el público y un repertorio que ya forma parte de muchas memorias compartidas. Tras su reciente paso por el Festivalino de Pescueza (Cáceres), la banda regresará a la región el sábado para actuar a las 20.30 de la tarde en el Palacio de Congresos de Mérida dentro de su gira "Oro y Diamantes Tour", un formato indoor con el que buscará una experiencia más próxima e íntima, pero con la misma alegría contagiosa de siempre.

-¿Toma café?

-Tomo café, sí. Y me encanta el buen café.

-¿Solo o con leche?

-Normalmente, solo con leche.

-Y, claro, la pregunta es obligada: 'Buen café' es el nuevo single de Efecto Pasillo.

-Pues sí. "Buen café" es una canción que teníamos guardada, como quien dice, en un cajón desde 2019, antes de la pandemia. La compusimos en una reunión que hicimos en Gran Canaria. En aquel momento había varios temas y varios proyectos abiertos, así que pensamos que ya le llegaría su momento. Pero fueron pasando los años y nunca la publicamos. Hace unos meses decidimos retomarla y darle una vuelta. En realidad fueron pocos cambios, casi pequeños retoques, pero teníamos claro que tenía que salir. Y al final el resultado ha sido súper bueno. A la gente le está encantando, resume muy bien la esencia del grupo y se reconoce muchísimo ese sonido que siempre ha identificado a Efecto Pasillo. Ha quedado una canción bonita, enérgica, y ya está sonando.

-¿De qué momento disfrutan más, de componer las canciones o de tocarlas después ante el público?

-Son procesos muy diferentes. A mí me encanta componer. Me apasiona sentarme, crear una melodía, empezar a construir una armonía, una estructura, y luego compartirla con los chicos para convertirla en una canción nuestra. Es un proceso súper bonito, y además verla crecer, ver cómo va cambiando, cómo encuentra su forma definitiva, es maravilloso. Pero la realidad es que a nosotros siempre nos ha encantado el directo. Somos una banda de directo, de giras, de salas, de festivales. Y ver que nuestras canciones llegan a donde llegan, escuchar a la gente cantarlas, compartirlas, mirarse a los ojos y comprobar que representan instantes especiales en la vida de la gente, eso es algo mágico. Ahí la canción deja de ser mía o incluso del grupo y pasa a ser del público. Y eso es de las cosas más increíbles que tiene la música. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en esta gira de presentación del EP Oro y Diamantes: reunir las grandes canciones de Efecto Pasillo, las que todo el mundo quiere escuchar en un concierto, y sumarlas a todo lo nuevo que estamos publicando en esta etapa. Es un compendio de nuestra trayectoria y también de lo que viene ahora. Y lo que queremos ofrecer al público en Mérida es eso, música en directo, energía y muchas ganas de compartir.

El Festivalino

-Vienen además de actuar hace muy pocos días en el Festivalino de Pescueza. ¿Cómo fue la experiencia? Y ya que estamos, ¿qué formato prefieren a la hora de cantar, una sala pequeña o un estadio lleno?

-La experiencia en El Festivalino fue brutal. Flipamos con el ambientazo que había en Pescueza, con cómo se lo montan, con la cantidad de gente que va y, sobre todo, con la buena onda que se respira allí. Pero además me encantó el trasfondo social y medioambiental que tiene todo el festival, con esa idea de repoblación, con la plantación de encinas. De hecho, nosotros también fuimos a plantar algunas. Ver todo lo que hay detrás y entender que nace de personas que quieren crear cosas bonitas para su pueblo y para su gente me pareció maravilloso. Nos lo pasamos en grande. La pena fue que tuvimos que irnos muy pronto porque teníamos un vuelo desde Madrid. El concierto acústico fue cortito y nos quedamos con ganas de seguir disfrutando del festival. Ojalá podamos volver pronto. Y sobre dónde preferimos tocar, la verdad es que cada formato tiene su magia. Una sala pequeña te permite interactuar más con el público, todo es más cercano y quizá en ese show sale una parte más rockera nuestra. Un festival o un estadio lleno tiene otra energía, más grande, más masiva, aunque también más dispersa. Y luego están los acústicos, que nos están gustando muchísimo porque ahí, además de tocar, hablamos entre nosotros, compartimos cosas, nos reímos y la gente nos conoce de una manera más personal.

-Cuando van en la furgoneta, en un avión o simplemente están tranquilos en casa, ¿qué música les gusta escuchar?

-Escuchamos un poco de todo. Cada uno tiene sus gustos, claro. A mí, por ejemplo, me encanta el reggae. Y no solo Bob Marley: escucho muchísima música reggae en general. Me tranquiliza, me activa, me acompaña en cualquier momento. Cuando estamos juntos también tiramos de recuerdos y de influencias de otras épocas. Escuchamos Red Hot Chili Peppers, algo de rock, cosas más cañeras. Somos bastante rockeros cuando estamos juntos y nos gusta compartir esa música.

Efecto Pasillo actuará en Mérida dentro de su gira "Oro y Diamantes Tour". / Cedida a El Periódico Extremadura

-Aquí en Extremadura está sonando con fuerza Sanguijuelas del Guadiana, un grupo de jóvenes que lleva el pueblo por bandera y que ha hecho de la España vaciada una manera muy suya de cantar. ¿Los conoce?

-Pues lamentablemente no los conozco. No he tenido todavía la suerte de escucharlos, pero me los apunto porque, por lo que me cuentas, suenan interesantes. Habrá que investigarlos.

-¿Les gustaría tocar algún día en el Teatro Romano de la capital extremeña?

-Me encantaría. Lo he visto siempre en conciertos de otros artistas y me parece un lugar maravilloso. Tiene que ser una experiencia única estar allí, así que ojalá algún día podamos tocar y disfrutar de ese espectacular ambiente.

-Y para terminar la entrevista, ¿qué opinión le merece Donald Trump?

-Creo que estamos viviendo una época en la que se está tolerando demasiado el comportamiento de una persona a la que se le ha dado bastante poder. A mí, sinceramente, esa forma de ejercerlo, tan soberbia y tan descarada, no me transmite nada bueno. Tengo la sensación de que tiene fecha de caducidad y de que, más pronto que tarde, las cosas volverán a su cauce.