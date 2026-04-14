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Mérida desviará el tráfico en la avenida José Fernández López por obras en la red de saneamiento

La Policía Local señalizará los desvíos provisionales según avance una actuación que afectará a ambas calzadas de la vía

Obras en la avenida José Fernández López de Mérida.

Obras en la avenida José Fernández López de Mérida. / Ayto. Mérida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El tráfico en la avenida José Fernández López de Mérida se verá alterado a partir de este miércoles, 15 de abril, con motivo de las obras en la red de saneamiento que ejecutará Aqualia.

Según ha informado el Ayuntamiento, los trabajos obligarán a establecer desvíos alternativos en la circulación mientras se desarrollen las actuaciones. En una primera fase, la calzada más próxima a los edificios pasará a tener doble sentido de circulación.

Obras de Aqualia en la avenida Fernández López

Obras de Aqualia en la avenida Fernández López / Ayto. Mérida

Además, el acceso al aparcamiento deberá realizarse por la rotonda del Puente Lusitania. Una vez concluida esta primera fase, el doble sentido de circulación se trasladará a la calzada situada junto al aparcamiento y los jardines del río.

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La Policía Local será la encargada de instalar la señalización necesaria y organizar los desvíos en función del avance de las obras.

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