Movilidad
Mérida desviará el tráfico en la avenida José Fernández López por obras en la red de saneamiento
La Policía Local señalizará los desvíos provisionales según avance una actuación que afectará a ambas calzadas de la vía
El tráfico en la avenida José Fernández López de Mérida se verá alterado a partir de este miércoles, 15 de abril, con motivo de las obras en la red de saneamiento que ejecutará Aqualia.
Según ha informado el Ayuntamiento, los trabajos obligarán a establecer desvíos alternativos en la circulación mientras se desarrollen las actuaciones. En una primera fase, la calzada más próxima a los edificios pasará a tener doble sentido de circulación.
Además, el acceso al aparcamiento deberá realizarse por la rotonda del Puente Lusitania. Una vez concluida esta primera fase, el doble sentido de circulación se trasladará a la calzada situada junto al aparcamiento y los jardines del río.
La Policía Local será la encargada de instalar la señalización necesaria y organizar los desvíos en función del avance de las obras.
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