Mérida desviará el tráfico en la avenida José Fernández López por obras en la red de saneamiento

El tráfico en la avenida José Fernández López de Mérida se verá alterado a partir de este miércoles, 15 de abril, con motivo de las obras en la red de saneamiento que ejecutará Aqualia.

Según ha informado el Ayuntamiento, los trabajos obligarán a establecer desvíos alternativos en la circulación mientras se desarrollen las actuaciones. En una primera fase, la calzada más próxima a los edificios pasará a tener doble sentido de circulación.

Obras de Aqualia en la avenida Fernández López / Ayto. Mérida

Además, el acceso al aparcamiento deberá realizarse por la rotonda del Puente Lusitania. Una vez concluida esta primera fase, el doble sentido de circulación se trasladará a la calzada situada junto al aparcamiento y los jardines del río.

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La Policía Local será la encargada de instalar la señalización necesaria y organizar los desvíos en función del avance de las obras.