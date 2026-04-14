El Grecolatino devuelve la juventud al Teatro Romano de Mérida con 12.000 alumnos

El Teatro Romano de Mérida vuelve a llenarse de estudiantes con la XXVIII edición del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, una cita que reúne desde este martes y hasta el viernes a miles de jóvenes de distintas comunidades y países europeos y refuerza el papel de la capital extremeña como referente educativo y escaparate de la cultura clásica, al unir patrimonio, escena y enseñanza en uno de los encuentros más reconocibles de la primavera emeritense.

En la inauguración ha estado presente el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, que ha subrayado el peso de un certamen que, a su juicio, ya forma parte del calendario imprescindible de la localidad. El regidor ha señalado que esta convocatoria supone el inicio de un nuevo tramo de actividad escénica en la capital extremeña y ha agradecido el trabajo de la organización para sostener una cita que alcanza ya su edición número 28.

El festival, organizado por el IES Santa Eulalia, vuelve a apoyarse en una fórmula que ha dado identidad propia a Mérida dentro del circuito nacional del teatro clásico escolar: acercar la tradición grecolatina a los jóvenes a través de montajes representados, en buena medida, por alumnado de institutos y grupos vinculados a la enseñanza.

Público asistente a la inauguración del certamen teatral. / Ayuntamiento de Mérida

Cuatro días de clásicos sobre la arena emeritense

La programación de este año reúne siete montajes entre el 14 y el 17 de abril. La apertura corre a cargo de Las Moiras, una versión libre de textos de Homero interpretada por el Grupo de Teatro y Danza del IES Santa Eulalia. A partir de ahí, pasarán también por el recinto emeritense compañías como Balbo, de El Puerto de Santa María, Noite Bohemia, de Galicia, o Párodos, del IES Siberia Extremeña de Talarrubias.

El cartel combina tragedia y comedia, con títulos de autores como Eurípides, Plauto, Aristófanes y Homero. El cierre quedará en manos de Clípeo, grupo del IES Santa Eulalia de Mérida, con Las Avispas. Esa mezcla de autores, procedencias y registros vuelve a convertir el festival en una experiencia formativa que trasciende la mera representación teatral.

No se trata solo de ver obras. La clave del certamen está en que convierte durante varios días el patrimonio emeritense en una extensión del aula. El público que ocupa las gradas no llega como mero espectador: participa de una experiencia vinculada al aprendizaje de las humanidades y a una forma de entender la cultura clásica desde el presente.

Público asistente a la inauguración del certamen teatral. / Ayuntamiento de Mérida

Una cita con impacto cultural y proyección para la ciudad

La edición de este año reúne a más de 12.000 alumnos procedentes de comunidades como Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias, además de estudiantes llegados de Italia, Finlandia, Eslovenia, Alemania y Polonia. En conjunto, la organización habla de jóvenes de seis países en una convocatoria que refuerza la dimensión internacional de Mérida dentro del mapa del teatro clásico juvenil.

Esa movilización tiene además una lectura claramente local. Durante estos días, la llegada de estudiantes y docentes vuelve a dinamizar calles, servicios y espacios patrimoniales en una ciudad que ha sabido hacer de su herencia romana una palanca cultural sostenida en el tiempo. No es una cita aislada, sino una de esas convocatorias que ayudan a explicar por qué Mérida mantiene una posición singular dentro de la oferta cultural extremeña.

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A lo largo de sus 28 años de trayectoria, el festival ha reunido a más de 300.000 estudiantes y a más de 12.500 docentes vinculados a la cultura clásica. La cifra da medida de una iniciativa que no solo ha difundido el teatro grecolatino entre generaciones de jóvenes, sino que también ha servido para proyectar el patrimonio monumental de la capital extremeña y consolidar su vínculo con el verano teatral que cada año mira al escenario del Teatro Romano.