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The Masters Burgers

El Acueducto de los Milagros albergará en Mérida el poder solidario de la hamburguesa

Reunirá gastronomía, ambiente y apoyo a AOEX desde este jueves hasta el domingo

Hamburguesa de salsa Lotus.

Hamburguesa de salsa Lotus. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Mérida acogerá desde este jueves hasta el domingo la primera edición de ‘The Masters Burgers’, un evento que reunirá a una selección nacional de creadores de hamburguesas en el entorno del Acueducto de los Milagros e incluirá una aportación solidaria de 2.500 euros a la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX).

El delegado de Turismo, Felipe González, ha presentado la iniciativa y ha destacado que la ciudad se convertirá durante varios días en “epicentro del sabor”. “The Masters Burgers no es solo una feria de comida, sino una auténtica experiencia donde la creatividad, la calidad del producto y la innovación culinaria se dan la mano”, según ha señalado el concejal.

Impacto turístico y económico

González ha subrayado la relevancia de este tipo de propuestas para la proyección de la ciudad. “Eventos como este refuerzan la marca Mérida como destino turístico de primer nivel, combinando patrimonio, cultura y nuevas propuestas de ocio que atraen a visitantes de todas partes”, ha dicho. Además, ha puesto en valor el impacto en la hostelería y el comercio local. “Seguimos apostando por actividades que generen dinamismo y oportunidades para la capital regional”, ha apuntado.

Presentación de ‘The Masters Burgers’.

Presentación de ‘The Masters Burgers’. / Ayuntamiento de Mérida

Vertiente solidaria

Por su parte, la presidenta de AOEX, Amalia Franco, ha agradecido la implicación de la organización y ha destacado el valor social del evento. “Este tipo de iniciativas no solo visibilizan nuestra labor, sino que además contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de muchas personas y sus familias”, ha indicado.

Nueve hamburgueserías y zona de postres

El organizador, Raúl López Montero, ha explicado que el evento contará con nueve restaurantes especializados en hamburguesas y una zona dedicada a postres. “Hemos apostado por una selección muy cuidada de participantes, donde prima la calidad del producto, la originalidad de las propuestas y la experiencia del público”, ha manifestado, al tiempo que ha añadido que el objetivo será que Mérida viva “una auténtica fiesta gastronómica”.

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Asimismo, ha comentado que la elección de la localidad como sede no ha sido casual, sino que ha respondido a su riqueza patrimonial y a su proyección cultural y turística. Desde la organización se ha destacado también el carácter itinerante de ‘The Masters Burgers’ y su éxito en otras ciudades, donde ha reunido a miles de visitantes, por lo que se espera una elevada afluencia de público tanto local como procedente de otros puntos de la región y del país.

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