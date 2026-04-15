Mérida fulmina la acampada libre en Proserpina con sanciones

El Ayuntamiento de Mérida ha prohibido la acampada libre en todo el término municipal y ha puesto el foco de forma especial en el entorno del embalse de Proserpina, donde, según ha explicado el consistorio, se ha detectado un incremento de asentamientos no autorizados en las últimas fechas.

El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha firmado este miércoles un bando municipal con el que el consistorio ha querido recordar la normativa vigente y reforzar su aplicación en una de las zonas naturales y patrimoniales más sensibles del municipio. El objetivo, según ha trasladado el Ayuntamiento, ha sido proteger el medio ambiente, preservar el patrimonio arqueológico y garantizar la convivencia ciudadana.

Proserpina y sus inmediaciones ofrecen una gran variedad de planes. / Ayuntamiento de Mérida

En el texto del bando, el consistorio ha advertido de que "queda prohibida la acampada libre en todo el municipio de Mérida". La medida ha incidido especialmente en Proserpina, donde el Ayuntamiento ha considerado necesario actuar ante el aumento de este tipo de prácticas en espacios no habilitados.

Qué queda prohibido

La prohibición afecta a la instalación de tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas y cualquier otro elemento de pernocta o alojamiento temporal en márgenes, accesos y zonas verdes que no estén autorizadas para ello.

Además, el bando ha precisado que también se considerará acampada la instalación o permanencia en espacios públicos o naturales mediante tiendas, estructuras improvisadas o elementos de fortuna, así como el uso de materiales que evidencien una voluntad de permanencia en el lugar.

De este modo, el Ayuntamiento ha ampliado el alcance de la medida para incluir no solo los campamentos convencionales, sino también otras fórmulas de ocupación temporal que puedan alterar el entorno o incumplir la normativa municipal y regional.

Control policial y denuncias

El consistorio ha recordado que los agentes de la Policía Local están facultados para llevar a cabo las actuaciones de control necesarias. Entre ellas, ha citado la identificación de las personas responsables, el requerimiento del cese inmediato de la actividad, la orden de retirada de los elementos instalados y la tramitación de las denuncias correspondientes.

El incumplimiento del bando, además, conllevará la aplicación del régimen sancionador vigente, por lo que el Ayuntamiento ha avisado de que las acampadas no autorizadas podrán derivar en multas y otras medidas administrativas.

Llamamiento a la responsabilidad

Antonio Rodríguez Osuna ha apelado a "la responsabilidad ciudadana" para preservar el entorno natural de Proserpina y ha subrayado que el cumplimiento de estas normas resulta esencial para conservar uno de los espacios naturales y patrimoniales más valiosos de Mérida.

Con este bando, el Ayuntamiento ha endurecido su mensaje frente a la acampada libre y ha dejado claro que Proserpina será uno de los puntos de mayor vigilancia dentro del término municipal.