Mirandilla honra a Santa Eulalia con procesión, besamanos y tres días de cultos

La localidad de Mirandilla comenzará el viernes 17 una nueva celebración en honor a Santa Eulalia, una de esas convocatorias que mantienen vivo el pulso religioso de muchos pueblos extremeños y que cada año reúnen a vecinos, familias y visitantes alrededor del templo.

El programa arrancará a las 21.00 horas en la iglesia de Santa María Magdalena, donde está prevista la bienvenida a la imagen de la santa y la celebración de la Hora Santa. Será el primer momento de una programación concebida desde el recogimiento, la participación comunitaria y la continuidad de una tradición muy arraigada en el municipio.

La convocatoria sitúa así el inicio de un fin de semana en el que la parroquia volverá a convertirse en el centro de la vida local. No solo por el valor litúrgico de los actos, sino también por lo que suponen como punto de encuentro para una población que vive estas fechas con especial cercanía.

El sábado concentra el tramo central de la celebración

El sábado 18 será la jornada con mayor carga de actividad. El templo permanecerá abierto por la mañana, entre las 9.00 y las 13.00 horas, y a mediodía, a las 12.00, tendrá lugar el rezo de los martirios de la santa, uno de los actos incluidos en la programación religiosa prevista para esta edición.

Ya por la tarde, la iglesia reabrirá a las 18.00 horas y a las 19.30 se celebrará la Eucaristía. Después llegará uno de los momentos con mayor tirón popular del calendario: la procesión con la imagen de Santa Eulalia por las calles de Mirandilla.

Ese recorrido exterior suele concentrar buena parte de la emoción de la fiesta. Es la imagen que saca la celebración del interior del templo y la proyecta sobre el pueblo, con los vecinos acompañando a la santa en un gesto que mezcla fe, tradición y pertenencia. Para muchas familias, además, se trata del instante más visible y compartido de todo el fin de semana.

Un domingo de cierre con misa y besamanos

La programación culminará el domingo 19 a las 11.30 horas con la celebración de una nueva Eucaristía, tras la que se desarrollará el besamanos a la imagen de Santa Eulalia. Ese gesto final permitirá a los fieles expresar de forma directa su cercanía y devoción en el cierre de los cultos.

Con ello, Mirandilla pondrá el broche a tres días de actos religiosos organizados en torno a una imagen que vuelve a convocar al pueblo en fechas señaladas. La secuencia del fin de semana, con oración, misa, procesión y besamanos, dibuja una celebración de formato clásico, reconocible y profundamente ligada a la vida parroquial.

Tradición, fe y convivencia en clave de pueblo

Desde la organización se ha animado a vecinos y visitantes a participar en unos actos que combinan tradición, fe y convivencia. En pueblos como Mirandilla, este tipo de citas conserva además una dimensión que va más allá del calendario religioso: son también espacios de encuentro entre generaciones, reencuentros familiares y afirmación de la identidad local.

La celebración de Santa Eulalia volverá así a dejar en Mirandilla una estampa habitual en muchas localidades extremeñas cuando llegan sus días de culto: puertas abiertas, templo en movimiento y calles pendientes de una procesión que ordena el tiempo del pueblo durante unas horas.

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La existencia del evento en Mirandilla para el 17 de abril de 2026 figura en la agenda del Arzobispado de Mérida-Badajoz, y el encaje de las fechas 17, 18 y 19 como viernes, sábado y domingo se corresponde con el calendario municipal de abril.