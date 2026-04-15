Tres personas resultan intoxicadas por humo en el incendio de una vivienda en Mérida

Un incendio declarado en una vivienda de Mérida este miércoles se ha saldado con tres personas afectadas por inhalación de humo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

El suceso ha tenido lugar en un piso situado en la Ronda de los Eméritos, justo encima del mesón El Pestorejo, desde donde se recibió una llamada, minutos antes de las dos de la tarde, alertando del fuego en el interior de la vivienda.

Servicios de emergencia y vecinos en el lugar de los hechos. / Cedida

Tras el aviso, el 112 activó de inmediato a los distintos recursos de emergencia, incluyendo efectivos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), bomberos del CPEI de Badajoz con base en Mérida y patrullas de la Policía Local.

Dos mujeres y un hombre afectados

Como consecuencia del incendio, tres personas -un varón de 39 años y dos mujeres de 35 y 57 años- resultaron afectadas por intoxicación por monóxido de carbono. Todas ellas fueron atendidas en el lugar por los servicios sanitarios y dadas de alta in situ, sin necesidad de traslado hospitalario.

Según han señalado algunos vecinos a este diario, el incendio se habría originado en la cocina de la vivienda tras quedar una vitrocerámica encendida cuando la propietaria salió a recoger a sus nietos, lo que provocó que la casa se llenara de humo.

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No obstante, oficialmente no han trascendido más datos sobre las causas del fuego, que están siendo investigadas.