Cultura
La barriada Centro-San Albín de Mérida celebra del 20 al 26 de abril su II Semana Cultural
La Plaza Pizarro acogerá buena parte de una programación con actividades infantiles, música, danza, concursos, charlas y degustaciones
La barriada emeritense de Centro-San Albín celebrará del 20 al 26 de abril la segunda edición de su Semana Cultural, una cita organizada por la asociación vecinal del barrio con el respaldo del Ayuntamiento de Mérida y un amplio programa de actividades para todos los públicos.
La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, presentó este jueves la iniciativa y destacó la importancia de este tipo de propuestas para impulsar la vida cultural de la ciudad, favorecer la convivencia y reforzar la participación en las barriadas. En este sentido, subrayó también el papel del movimiento vecinal y recordó el apoyo municipal a estas semanas culturales, con una subvención anual de 1.500 euros.
La mayor parte de la programación se desarrollará en la Plaza Pizarro, convertida en el principal escenario de esta semana cultural, aunque también habrá actividades en el local social de la calle Legión V y en otros espacios del barrio.
El programa arrancará el 20 de abril con una charla sobre la elaboración de trajes romanos para Emerita Lvdica, a cargo de la modista emeritense María José García. Al día siguiente se presentará el libro 'Contra el olvido, memoria', del vecino Justo Redondo.
Bingo participativo
Las actividades continuarán con concursos tradicionales de cuatrola, dominó y repostería, además de un bingo participativo. El viernes habrá atracciones infantiles, animación, una degustación de judías, pregón y actuación musical. El sábado incluirá una exhibición canina, charanga, flamenco, un concierto tributo a los años 90 y sesión de dj.
La clausura llegará el domingo 26 de abril con una exhibición de danza, la entrega de premios de los concursos celebrados durante la semana y el sorteo de regalos de la gran rifa.
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