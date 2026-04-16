La fábrica de cátodos logra la licencia definitiva y arrancará ya las obras en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha firmado la licencia de obra definitiva para la fábrica de cátodos del proyecto Cato II, promovido por la empresa china Hunan Yuneng, un trámite tras el que también se ha suscrito el acta de replanteo, lo que permite el inicio inmediato de las obras.

La actuación se desarrollará en una parcela de 54.800 metros cuadrados del polígono Expacio Mérida y forma parte de una hoja de ruta industrial que contempla una inversión total de entre 600 y 800 millones de euros en los próximos años.

Vista del parque industrial Expacio Mérida, donde se ubicará la futura fábrica de cátodos tras la concesión de la licencia definitiva. / Ayuntamiento de Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha definido esta iniciativa como "uno de los proyectos industriales más importantes de la historia reciente de Mérida" y ha enmarcado su avance en la estrategia municipal para atraer inversión, generar empleo y vincular la ciudad a la nueva industria ligada a la transición energética".

Según ha señalado el regidor, la llegada de este proyecto responde al trabajo institucional desarrollado en los últimos años, así como a la colaboración con la Junta de Extremadura y el tejido empresarial.

Dimensión del proyecto

La fábrica de cátodos contempla una capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de alrededor de 500 empleos directos, además del impacto indirecto sobre empresas auxiliares y actividad económica en la ciudad y su entorno.

En cuanto a la ejecución material de esta primera fase, el presupuesto de las obras asciende a 27.306.375,45 euros, con una previsión de hasta 200 empleos en el momento de mayor actividad.

La empresa ya había abonado cerca de 120.000 euros por la licencia de movimientos de tierra y deberá afrontar además un ICIO superior al millón de euros, con una bonificación aproximada de 380.000 euros.

Respaldo municipal y bonificaciones

El pleno municipal aprobó el pasado 26 de febrero la declaración de interés público de la fábrica, una decisión que ha permitido activar bonificaciones fiscales para la promotora, entre ellas el 30% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como reducciones en el IBI y el IAE.

Sobre estas medidas, Antonio Rodríguez Osuna ha defendido que "no son privilegios, sino herramientas legítimas para atraer inversión, generar empleo y competir con otros territorios".

El alcalde también ha sostenido que el proyecto puede contribuir no solo a la creación de puestos de trabajo, sino también a la fijación de población y a la generación de oportunidades profesionales para jóvenes en la capital autonómica.

Arranque de las obras

Con la concesión de la licencia definitiva y la firma del acta de replanteo, el proyecto entra ya en una nueva fase decisiva, con el arranque de unas obras que convierten esta inversión en uno de los principales hitos industriales abiertos en Mérida.

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La fábrica de cátodos de Hunan Yuneng se perfila así como una de las grandes apuestas empresariales previstas en la ciudad, tanto por el volumen de inversión comprometido como por su capacidad para reconfigurar el peso industrial de Expacio Mérida en los próximos años.