La Feria de FP de Mérida y comarca muestra más de 80 enseñanzas de 18 familias profesionales, con 3.500 alumnos

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera, ha destacado este jueves en Mérida la "alta empleabilidad" de la Formación Profesional en la comunidad, situada en torno al 80%, y que en algunas titulaciones con mayor demanda llega al 100%.

Vaquera ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Feria de Formación Profesional de Mérida y comarca, donde ha subrayado también la importancia de este tipo de citas como “un gran escaparate” para dar a conocer las distintas titulaciones que se ofertan en Extremadura.

La consejera ha remarcado que toda la FP en la región es Dual, por lo que ha considerado "fundamental" la implicación de las empresas, al ser los espacios en los que el alumnado desarrolla parte de su formación práctica. En este sentido, ha asegurado que la Junta mantiene la colaboración con el tejido empresarial para adaptar la oferta formativa a sus necesidades.

"Es una obligación para los que tenemos que formar a futuros trabajadores saber qué necesitan", ha señalado.

Foto de familia en la feria de Formación Profesional de Mérida / Juntaex

Incremento

Además, Vaquera ha avanzado que durante el curso 2025/2026 se han ofertado en Extremadura 817 opciones de Formación Profesional, 106 más que el año anterior, y ha confiado en que esta cifra vuelva a incrementarse el próximo curso.

En la actualidad, según ha detallado, la comunidad cuenta con 24.000 alumnos matriculados en Formación Profesional, de los que 22.500 cursan grados D y E, mientras que 1.500 estudian grado C. "Vamos avanzando e incrementando los alumnos cada año", ha afirmado.

La titular regional de Educación ha estado acompañada durante la visita por el director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez; el delegado provincial de Educación en Badajoz, Manuel Rico; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; miembros de la corporación municipal, equipos directivos de centros educativos y representantes de empresas participantes.

La Feria de FP de Mérida y comarca, organizada por el CPR de la capital extremeña, ha reunido a 16 centros educativos de siete municipios. En ella se han mostrado más de 80 enseñanzas pertenecientes a 18 familias profesionales, en una cita que ha congregado a más de 3.500 alumnos.

Vaquera ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, del CPR de Mérida, del profesorado, de los equipos directivos de los centros y de las empresas participantes por su apoyo para hacer posible estas jornadas.

Tras la inauguración, la consejera recorrió los distintos estands junto al equipo de la Consejería de Educación, responsables del CPR de Mérida y empresarios, donde los centros exponen su oferta educativa y muestran parte del trabajo que desarrollan en las aulas.