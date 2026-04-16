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Suceso aéreo

Revienta la rueda delantera de una avioneta cerca de Mérida y el piloto sale por su propio pie

El siniestro se ha producido este miércoles en la finca Royanejos y ha movilizado a efectivos de emergencias, bomberos y fuerzas de seguridad

La pista de la finca Royanejos, en las inmediaciones de Mérida.

La pista de la finca Royanejos, en las inmediaciones de Mérida. / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El reventón de la rueda delantera de una avioneta cuando iniciaba el despegue ha provocado este miércoles un accidente en la finca Royanejos, cerca de Mérida, que se ha saldado con daños materiales en la aeronave. El piloto, único ocupante, ha salido por su propio pie y no ha sufrido heridas, según ha podido saber este periódico.

Torre de Control del aeropuerto de Badajoz

El siniestro ha tenido lugar a las 11.45 horas, momento en el que el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido el aviso y ha activado distintos dispositivos. Además, ha dado cuenta de lo ocurrido a la Torre de Control del aeropuerto de Badajoz, en Talavera la Real, así como al Servicio Aéreo de Rescate (SAR).

Noticias relacionadas

Efectivos de emergencias, bomberos y fuerzas de seguridad

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mérida, además de una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CEPEI) de Badajoz y una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

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