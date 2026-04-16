Suceso aéreo
Revienta la rueda delantera de una avioneta cerca de Mérida y el piloto sale por su propio pie
El siniestro se ha producido este miércoles en la finca Royanejos y ha movilizado a efectivos de emergencias, bomberos y fuerzas de seguridad
El reventón de la rueda delantera de una avioneta cuando iniciaba el despegue ha provocado este miércoles un accidente en la finca Royanejos, cerca de Mérida, que se ha saldado con daños materiales en la aeronave. El piloto, único ocupante, ha salido por su propio pie y no ha sufrido heridas, según ha podido saber este periódico.
Torre de Control del aeropuerto de Badajoz
El siniestro ha tenido lugar a las 11.45 horas, momento en el que el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido el aviso y ha activado distintos dispositivos. Además, ha dado cuenta de lo ocurrido a la Torre de Control del aeropuerto de Badajoz, en Talavera la Real, así como al Servicio Aéreo de Rescate (SAR).
Efectivos de emergencias, bomberos y fuerzas de seguridad
Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mérida, además de una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CEPEI) de Badajoz y una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
- Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
- Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres
- La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo
- Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas
- El anuncio de cierre de Band en Plasencia reabre el debate sobre el futuro del comercio textil en la ciudad