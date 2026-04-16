La Semana Santa de Mérida dispara su impacto digital: 154.000 interacciones en 2026

La Semana Santa de Mérida continúa reforzando su presencia en el entorno digital. Según ha informado la Junta de Cofradías en un comunicado de prensa, la página web oficial ha alcanzado 154.102 interacciones entre el 18 de febrero y el 12 de abril, lo que supone un incremento del 53,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento, según la propia entidad, refleja tanto el aumento del interés por la Semana Santa emeritense como la evolución de un proyecto que ha ido incorporando nuevas herramientas y mejoras para adaptarse a las demandas de los usuarios.

En conjunto, todos los canales digitales impulsados en 2026 han sumado 333.604 visualizaciones, lo que sitúa a la web como el principal canal informativo, concentrando cerca de la mitad del tráfico total.

El impulso del seguimiento GPS

Uno de los elementos que más ha contribuido a este crecimiento ha sido el sistema de seguimiento GPS en tiempo real, que ha registrado 56.418 consultas. De ellas, 46.917 se han realizado a través del mapa web y 9.501 mediante la aplicación móvil.

Se trata de una herramienta pionera que se implantó en 2019 y que en esta edición ha sido renovada. Permite conocer con precisión el recorrido de cada hermandad durante las estaciones de penitencia, mejorando la experiencia tanto para quienes siguen las procesiones en la calle como para quienes lo hacen a distancia.

Redes sociales y nueva app

El ecosistema digital se completa con la actividad en redes sociales y plataformas audiovisuales. Facebook ha acumulado 158.101 visualizaciones, mientras que YouTube ha registrado 11.900.

A estos datos se suma el lanzamiento de la nueva aplicación oficial, descargada por más de 5.609 usuarios, lo que la Junta de Cofradías califica como un "éxito" dentro de su estrategia de digitalización.

Además, los contenidos publicados, como crónicas y actualizaciones, han superado las 6.600 lecturas, reforzando el papel informativo de la plataforma.

Proyección internacional

El alcance de la Semana Santa de Mérida trasciende ya el ámbito local y regional. Aunque la mayoría de las conexiones proceden de España, también se han registrado accesos desde países como Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Suecia, México o Singapur.

A nivel nacional, destacan las conexiones desde ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Toledo, Palma o Zaragoza, lo que evidencia el interés creciente por esta celebración declarada de Interés Turístico Internacional.

Innovación y promoción

Desde la Junta de Cofradías han subrayado que el éxito de la plataforma responde a la combinación de innovación tecnológica, contenidos de calidad y la implicación de un equipo de desarrolladores, fotógrafos y redactores que trabajan de forma desinteresada.

En este sentido, consideran que la Semana Santa de Mérida se sitúa ya en la "vanguardia digital", consolidando un modelo que podría servir de referencia para otras celebraciones de la región, donde la digitalización se perfila como un aliado clave para la promoción turística y cultural.