La Asociación de Comerciantes de La Antigua renueva su junta directiva para reforzar el comercio del barrio en Mérida

La Asociación de Comerciantes e Industriales Nuestra Señora de la Antigua ha presentado su nueva junta directiva, con la que busca fortalecer el tejido comercial local y afrontar los retos actuales del sector en esta zona de Mérida.

Al frente de la nueva etapa estará José Ignacio Rodríguez Flores como presidente. La directiva se completa con José M. Fernández Rodríguez como vicesecretario, Manuel Simancas Nacarino como secretario y José Blanco González como tesorero. Como vocales figuran Iñaki Corral Rodríguez, Milagros Macías López, Florentina Carvajal Barbancho, Juan Carlos Primante Scenna y Joaquina Fernández Salguero.

Negocios de la barriada La Antigua. / Javier Cintas

En la nota difundida, la asociación subraya el valor histórico, cultural y social de la barriada de La Antigua, en un momento que define como de "plena transformación". La nueva junta pone el foco en la capacidad de adaptación de los negocios del barrio, tanto de los ya consolidados como de aquellos que han modernizado su actividad mediante la digitalización o la incorporación de nuevos productos en respuesta a la demanda vecinal.

La entidad también ha querido agradecer el respaldo de distintas instituciones y colectivos de la ciudad, entre ellos el Ayuntamiento de Mérida, la Junta de Extremadura, la asociación Emérita Augusta, la asociación vecinal de La Antigua, el Espacio Digital de Mérida La Antigua, la Asociación Folclórica y Cultural Nuestra Señora de la Antigua, la Cofradía de Veracruz, el colegio de La Antigua, el movimiento del carnaval y la Parroquia del Perpetuo Socorro.

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La nueva junta ha hecho además un llamamiento a los comerciantes de la zona para que se impliquen activamente en la asociación, con el objetivo de seguir construyendo "un comercio más fuerte, competitivo y cercano".