Polémica en Mérida por la portada iluminada del parque de los Enamorados: "Es una horterada"

La iluminación instalada en el arco-portada del parque López de Ayala, conocido también como parque de los enamorados, ha generado opiniones enfrentadas entre los vecinos. La actuación, visible tras la reciente remodelación del recinto, ha provocado críticas de quienes consideran que no era necesaria y que altera la estética de un símbolo muy vinculado a la memoria del lugar. En redes sociales han aparecido comentarios de todo tipo, con expresiones como "es una horterada" o "queda fatal", mientras algunos usuarios incluso han cuestionado si el elemento iluminado era realmente el original.

Recreación posterior

La crítica ha encontrado eco en otros residentes de Mérida, que del mismo modo han puesto en duda la conveniencia de resaltar con luces una estructura que algunos identifican con una recreación posterior. En un grupo de Facebook, distintos participantes han sostenido que la portada actual no sería la histórica, sino una intervención realizada en 2005, una afirmación que ha alimentado todavía más la discusión ciudadana sobre el sentido patrimonial y estético de esta decisión.

Presentación del reformado parque de la capital extremeña. / Javier Cintas

Visibilidad durante la noche

Frente a esas objeciones, ha habido voces que han defendido la reforma integral del citado parque emeritense y que han reprochado el rechazo constante a cualquier cambio urbano. Algunos de los usuarios han recordado que durante la reforma ya hubo protestas por la tala de árboles y han apuntado que la mejora del entorno iba a generar debate en cualquier caso. Para estos vecinos, la iluminación ayuda a realzar el acceso al recinto y a reforzar su visibilidad durante la noche en la localidad.