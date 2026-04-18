Mañana abre en Calamonte el parque infantil que quiere reunir a niños y familias en Juan Carlos I

Calamonte vivirá mañana domingo, 19 de abril, una tarde especialmente pensada para las familias y sus niños con la inauguración del nuevo parque infantil de la avenida Juan Carlos I. A partir de las 19.00 horas, el municipio vecino de la capital extremeña abrirá al público un espacio renovado concebido para jugar, compartir y disfrutar al aire libre, en una cita que busca reunir a vecinos y visitantes en torno a los más pequeños de la casa.

La apertura se ha planteado como una jornada festiva para que los chavales de Calamonte descubran el recinto en un ambiente de juegos, diversión y sorpresas. Más allá del estreno oficial, la intención es que este nuevo parque empiece a formar parte del día a día de Calamonte desde el este domingo, como un punto de encuentro para todos los residentes.

El nuevo recinto ha sido diseñado como un lugar seguro, alegre y adaptado al ocio infantil, con el objetivo de ofrecer a las familias de Calamonte un entorno cómodo donde compartir tiempo y crear recuerdos. La renovación busca además dar un nuevo impulso a esta zona de la avenida Juan Carlos I como espacio de convivencia dentro del pueblo.

Así ha quedado el nuevo rincón infantil

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público. / Ayuntamiento de Calamonte

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público. / Ayuntamiento de Calamonte

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público. / Ayuntamiento de Calamonte