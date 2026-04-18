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Jugar, compartir y disfrutar al aire libre

Mañana abre en Calamonte el parque infantil que quiere reunir a niños y familias en Juan Carlos I

Se abrirá al público a las 19.00 horas

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público.

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público. / Ayuntamiento de Calamonte

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Calamonte vivirá mañana domingo, 19 de abril, una tarde especialmente pensada para las familias y sus niños con la inauguración del nuevo parque infantil de la avenida Juan Carlos I. A partir de las 19.00 horas, el municipio vecino de la capital extremeña abrirá al público un espacio renovado concebido para jugar, compartir y disfrutar al aire libre, en una cita que busca reunir a vecinos y visitantes en torno a los más pequeños de la casa.

La apertura se ha planteado como una jornada festiva para que los chavales de Calamonte descubran el recinto en un ambiente de juegos, diversión y sorpresas. Más allá del estreno oficial, la intención es que este nuevo parque empiece a formar parte del día a día de Calamonte desde el este domingo, como un punto de encuentro para todos los residentes.

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El nuevo recinto ha sido diseñado como un lugar seguro, alegre y adaptado al ocio infantil, con el objetivo de ofrecer a las familias de Calamonte un entorno cómodo donde compartir tiempo y crear recuerdos. La renovación busca además dar un nuevo impulso a esta zona de la avenida Juan Carlos I como espacio de convivencia dentro del pueblo.

Así ha quedado el nuevo rincón infantil

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público.

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público. / Ayuntamiento de Calamonte

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público.

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público. / Ayuntamiento de Calamonte

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público.

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público. / Ayuntamiento de Calamonte

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público.

El nuevo espacio infantil, listo para abrir al público. / Ayuntamiento de Calamonte

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