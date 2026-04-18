Mérida se llena de pasión rojiblanca y txuriurdín antes de la gran final de la Copa del Rey

Estos días, la capital extremeña se ha establecido como un punto de paso y destino para los aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad de Fútbol, que este sábado se enfrentarán en la esperada final de la Copa del Rey en Sevilla. Los seguidores de ambos equipos, llegados desde la capital española y desde San Sebastián, han comenzado a dejarse ver por la ciudad desde el pasado miércoles, reconocidos todos ellos por sus llamativas camisetas roja y blanca, y azul y blanca.

Familia de seguidores del Atlético de Madrid, disfrutando de la ciudad de Mérida antes de la final de la Copa del Rey. / Ayuntamiento de Mérida

El descanso perfecto

El estadio de La Cartuja en la capital hispalense será el escenario de este esperado duelo, que comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Con el objetivo de disfrutar del ambiente y el patrimonio cultural de Mérida, muchos de los aficionados han aprovechado su paso por la ciudad para conocer sus monumentos y degustar la gastronomía local. La capital extremeña se presenta como un lugar ideal para descansar y reponer fuerzas antes de seguir camino a la final de la Copa.

Seguidores de la Real Sociedad recorriendo las calles de Mérida, ciudad que se ha convertido en punto de encuentro para los hinchas antes de la gran final. / Ayuntamiento de Mérida

No te pierdas la final: ¿Dónde verla?

El encuentro podrá seguirse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE, que ofrecerá una programación especial desde el campo de fútbol sevillano. Mientras tanto, las calles de Mérida continúan siendo escenario del paso de estos apasionados seguidores, que no solo se preparan para la cita deportiva, sino también para disfrutar de la bella Augusta Emerita.