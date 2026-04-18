Mérida idea una fórmula para que vestirse de romano en Emerita Lvdica sea más fácil y barato

La capital extremeña ha puesto en marcha una nueva iniciativa con la vista puesta en Emerita Lvdica. El Ayuntamiento de Mérida ha presentado Forum Vestis Emeritense, una propuesta pensada para favorecer el intercambio, la reutilización y la difusión de indumentaria romana entre ciudadanía, recreacionistas y visitantes, en un intento de facilitar la participación en la fiesta y, al mismo tiempo, reforzar una filosofía ligada a la economía circular.

La cita se ha programado para el próximo 25 de abril en el Museo Abierto de Mérida (MAM), situado en la calle Cabo Verde, y ha nacido con un objetivo claro: hacer más accesible el vestuario y los complementos históricos, especialmente para quienes se incorporan por primera vez a las actividades de recreación.

Carrera de cuádrigas, en la pasada edición de Emerita Lvdica. / Javier Cintas

El consistorio de la capital autonómica ha enmarcado esta propuesta en una idea que conecta directamente con el pasado romano de la ciudad. En la antigua Emerita Augusta, la ropa era un bien valioso y su uso se prolongaba mediante herencias, arreglos y nuevas utilidades, una práctica habitual en una época en la que los tejidos tenían un elevado coste de producción.

Un foro para dar nueva vida a las prendas

Bajo esa inspiración, Forum Vestis Emeritense se ha concebido como un "foro" contemporáneo del vestuario romano, un espacio donde compartir, intercambiar y reutilizar prendas y complementos se ha convertido en el eje central de la participación ciudadana, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La programación se ha articulado en cuatro grandes propuestas. Por un lado, el Mercatus Vestis Romanae permitirá la compra, venta e intercambio de trajes y complementos entre particulares. Junto a ello, Donatio Vestis funcionará como banco solidario para facilitar vestuario a nuevos participantes y a colectivos culturales.

La iniciativa ha incorporado además un programa de talleres y demostraciones en colaboración con la Asociación Recreacionista Emerita Antiqua, con distintas aproximaciones a la indumentaria romana. Así, a las 11.30 horas se ha previsto una actividad sobre vestimenta romana; a las 12.30, otra centrada en peinados romanos; y a las 18.30, una sesión dedicada al calzado en Augusta Emerita.

Talleres, peinados y hasta una taberna romana

La jornada también ha reservado espacio para la ambientación histórica. Entre las 13.30 y las 14.30 horas se recreará un thermopolium o taberna romana, que podrá visitarse dentro del programa previsto para ese día.

Carrera de cuádrigas, en la pasada edición de Emerita Lvdica. / Javier Cintas

Las actividades se desarrollarán en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas, bajo el lema "Nova vita vestibus", es decir, nueva vida para las prendas. Con ese mensaje, la propuesta ha querido unir patrimonio, sostenibilidad y participación en un mismo formato.

Carácter popular de Emerita Lvdica

El Ayuntamiento de Mérida ha confiado en que esta iniciativa contribuya a incrementar la participación ciudadana, mejorar el rigor estético de las recreaciones y reforzar el carácter comunitario de Emerita Lvdica, una de las citas más reconocibles del calendario cultural emeritense. Además, el consistorio ha defendido que Forum Vestis Emeritense tiene "potencial" para consolidarse como una actividad singular y convertirse en referente dentro del ámbito de la recreación histórica en España.

En un momento en el que cada vez más personas se suman a este tipo de eventos, Mérida ha apostado por una fórmula que no solo busca cuidar la estética de la recreación, sino también abrir la puerta a quienes quieren participar sin asumir de entrada el coste completo de una indumentaria romana.