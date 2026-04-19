Mérida se zampa miles de hamburguesas a los pies del acueducto de los Milagros

A los pies del acueducto de los Milagros, Mérida se ha entragado durante unos días al ritual de la hamburguesa. La primera edición de ‘The Masters Burgers’ abrió sus puertas el pasado jueves y ha convertido estos días el monumento en una visita obligada para numerosos emeritenses y turistas, atraídos por una selección nacional de creadores de hamburguesas que ha llevado hasta la capital extremeña nuevos sabores, mezclas sorprendentes y una propuesta gastronómica pensada para disfrutar sin prisas y para hacer feliz al estómago. Resultan particularmente deliciosos. A ese atractivo culinario se sumó además el lado solidario de la actividad, que incluyó una aportación de 2.500 euros a la Asociación Oncológica de Extremadura.

Muy buena iniciativa

El ambiente fue, precisamente, una de los comentarios más repetidos entre quienes se acercaron hasta allí. “Muy buena iniciativa solidaria y las hamburguesas están riquísimas ”, señalaron varios asistentes a El Periódico Extremadura, mientras las colas crecieron entre grupos de amigos, parejas y familias que habían tenido claro desde el primer momento que era un plan que no podían dejar pasar. Entre el bullicio, las conversaciones y el ir y venir hamburguesas y patatas, cientos de personas fueron abriendo el apetito durante el fin de semana, en un estreno que dejó la sensación de haber acertado de lleno con una propuesta que mezcla comida, convivencia y ganas de compartir mesa al aire libre.

Las fotos que resumen el evento

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Hamburguesas y ambientazo a los pies del acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida