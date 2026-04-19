Piedra romana y acero sobre el Guadiana: Mérida resume aquí dos mil años de ingeniería

El Puente Romano: un gigante de la ingeniería antigua

El más emblemático y espectacular es, sin duda, el Puente Romano sobre el Guadiana. Se construyó a finales del siglo I a. C., coincidiendo con la fundación de la colonia romana en el año 25 a. C. por orden del emperador Augusto, con la finalidad de asentar a los veteranos de las legiones.

Originalmente, no era una sola estructura continua, sino dos tramos de arcos separados por una isla natural en el río, unidos por un enorme tajamar, una cuña de piedra que dividía la corriente para reducir la fuerza del agua. Hoy mide aproximadamente 790 metros de longitud, incluyendo accesos, y cuenta con 60 arcos de medio punto. Su construcción combina un núcleo de hormigón romano revestido de sillares de granito almohadillado, con pilares reforzados por tajamares redondeados para romper la corriente.

A lo largo de los siglos, el puente ha sufrido daños por las avenidas del Guadiana, las batallas y el paso del tiempo. Se han documentado restauraciones desde época visigoda, pasando por intervenciones medievales, hasta una importante reconstrucción en el siglo XVII, en la que se añadieron cinco arcos en la zona central y descendederos para acceder a la isla. Ya en los años noventa del siglo XX se descubrieron otros tres arcos que habían quedado ocultos por los sedimentos acumulados en las márgenes del río.

Durante casi dos milenios soportó tráfico rodado, pero desde 1991 es exclusivamente peatonal, lo que ha favorecido su preservación. Es uno de los puentes romanos más largos que se conservan en el mundo. Su presencia definió literalmente el emplazamiento de la ciudad: donde se podía cruzar el río con seguridad, allí se fundó Emérita Augusta.

El puente no solo ha sido una obra de ingeniería, sino también un eje esencial de la vida urbana de Mérida. Durante siglos fue el único paso sobre el Guadiana y a su alrededor se desarrollaron ferias, paseos, reconstrucciones, riadas y buena parte de la historia cotidiana de la ciudad. En ese sentido, puede decirse que el Puente Romano tiene la misma edad que Mérida y que la ciudad ha vivido siempre de cara a él.

El Puente Lusitania: la modernidad de Calatrava

En 1991 se inauguró el Puente Lusitania, obra del arquitecto e ingeniero valenciano Santiago Calatrava. Su construcción respondió a la necesidad de descongestionar el Puente Romano, que ya no podía absorber el tráfico moderno de vehículos en una ciudad que había reforzado su papel como capital autonómica.

Este puente tiene unos 480 metros de longitud y destaca por su diseño contemporáneo: una gran estructura de hormigón y acero con un arco central de casi 190 metros de luz, del que se suspenden las plataformas mediante tensores. Cuenta con una vía peatonal central y carriles para vehículos. Su nombre rinde homenaje a la antigua provincia romana de Lusitania, de la que Mérida fue capital.

El contraste entre el Puente Romano y el Lusitania es hoy uno de los grandes atractivos visuales de la ciudad: la solidez milenaria de la piedra frente a la ligereza y la audacia de la ingeniería contemporánea.

Más puentes para una ciudad articulada por el agua

Más allá de esos dos grandes ejes sobre el Guadiana, Mérida cuenta con otros pasos que completan esa relación histórica con el agua y las comunicaciones. El puente romano sobre el río Albarregas, también construido en el siglo I a. C. durante la fundación de la ciudad, formó parte de las vías de acceso a la colonia y todavía conserva buena parte de su aspecto original, con sus característicos arcos de medio punto.

Con el paso de los siglos fueron llegando nuevas infraestructuras. Entre ellas figura el llamado Puente de Hierro, una estructura metálica levantada entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que con el tiempo ha sido renovada y que hoy forma parte del paisaje urbano emeritense.

A ese proceso de ampliación de pasos se sumó el Puente Nuevo, obra del ingeniero Carlos Fernández Casado, construido en la década de los cincuenta y abierto al tráfico en 1954 para aliviar la carga que soportaba el Puente Romano. Tiene 560 metros de longitud, una anchura de 30 metros, paso para peatones a ambos lados y varios grandes vanos sostenidos por pilastras. Su construcción resultó imprescindible por el crecimiento del tráfico y por el papel estratégico de Mérida, atravesada entonces por la N-V entre Madrid y Lisboa y por la N-630 entre Gijón y Sevilla.

Más tarde, con la construcción de la autovía Madrid-Lisboa, se levantó también otro puente sobre el Guadiana, vinculado al desarrollo de las grandes comunicaciones por carretera. Esta infraestructura completó la red de pasos modernos y reforzó la posición de Mérida como nudo estratégico de comunicaciones en Extremadura.

Existen además referencias a otros puentes menores, así como a pasarelas ferroviarios y ampliaciones más recientes asociadas al tren y a las nuevas infraestructuras, lo que confirma hasta qué punto la historia de la capital regional ha estado marcada por la necesidad constante de cruzar, conectar y vertebrar su territorio.

Una ciudad explicada por sus viaductos

La capital extremeña no solo tiene puentes; en buena medida, ha crecido gracias a ellos. El Guadiana, con su régimen irregular y sus fuertes avenidas, ha sido siempre un desafío, y las sucesivas generaciones han respondido con ingenio: desde los romanos, con su hormigón y sus sillares, hasta la ingeniería contemporánea del acero y los arcos tensados.

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Por eso, hablar de Mérida es hablar también de sus puentes, de su capacidad para unir orillas, ordenar la ciudad y atravesar el tiempo. Pocas ciudades pueden contar su historia de una forma tan clara a través de las estructuras que las sostienen.