Cuando Roma se mira al espejo, aparece Avgvsta Emerita

Avgvsta Emerita ha vuelto a abrirse paso en el corazón de Roma. La recreación de la Mérida romana ha estado presente por cuarto año consecutivo en el Natale di Roma 2026, la colosal y reconocida cita internacional dedicada a la Antigua Roma, de la mano de la asociación Ara Concordiae. En una ciudad acostumbrada a convivir con su pasado, la capital extremeña ha llevado una vez más su impresionante memoria hasta el mayor escaparate del mundo consagrado a revivir aquella época.

Integrantes de Ara Concordiae posan en Roma durante el Natale di Roma 2026, donde Avgvsta Emerita ha vuelto a mostrar su legado histórico con indumentaria inspirada en la antigua ciudad romana. / Ayuntamiento de Mérida

16 países europeos

La festividad, organizada por el Gruppo Storico Romano, ha celebrado este pasado fin de semana su 26ª edición, convertida ya en un gigantesco viaje al pasado. Más de 1.300 recreacionistas llegados de 16 países europeos han participado en un evento que transforma Roma en un escenario lleno de legiones, rituales, desfiles y escenas diarias del mundo antiguo. Y, entre todos ellos, ha vuelto a estar la huella de Avgvsta Emerita, con su forma propia de contar y representar la historia.

Integrantes de Ara Concordiae posan en Roma durante el Natale di Roma 2026, donde Avgvsta Emerita ha vuelto a mostrar su legado histórico con indumentaria inspirada en la antigua ciudad romana. / Ayuntamiento de Mérida

Emerita Lvdica

La presencia emeritense en este evento no solo ha servido para reforzar el vínculo simbólico entre Mérida y Roma, sino del mismo modo para proyectar fuera de España la fuerza de una ciudad que sigue haciendo de su legado una identidad viva y muy llamativa para los turistas. No se trata solo de mirar al pasado, sino de hacerlo respirar otra vez: con rigor, con pasión y con esa capacidad de la capital extremeña para convertir las piedras en relato y la historia en emoción con la fiesta de Emerita Lvdica.