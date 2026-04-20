Las chicas del cable de Mérida: la memoria invisible que aún late junto al Arco de Trajano

Bajo la sombra milenaria del Arco de Trajano, donde la piedra guarda todavía el eco de los siglos, hubo un tiempo en que las voces viajaban sin prisa, sostenidas por manos de mujer. Manos firmes, pacientes, invisibles. Allí, en el (ya viejo) edificio de Telefónica, ellas tejían el hilo invisible que unía destinos.

Llegaban al amanecer, al caer la tarde o al filo de la madrugada, con el peso dulce de la vida a cuestas: hijos, hogares, silencios. Algunas, madres de familias numerosas, con la prisa contenida y la ternura siempre a punto de desbordarse, se ajustaban el abrigo, cruzaban la calle y entraban en aquel templo discreto donde el mundo hablaba en susurros.

El antiguo edificio de Telefónica de Mérida, junto al Arco de Trajano, llamado a iniciar una nueva etapa convertido en hotel de cinco estrellas. / Cedida a El Periódico Extremadura

En pocas palabras, eran las chicas del cable emeritense. Las que no llevaban capa ni buscaban gloria, pero sostenían el pulso de la ciudad. Las que conectaban a los enamorados que se echaban de menos, a las madres que preguntaban si habían llegado bien, a los negocios que dependían de una palabra a tiempo. Y lo hacían sin dejar rastro, sin apropiarse de ninguna historia, sin traicionar jamás la intimidad que les era confiada.

Sabían escuchar sin oír, comprender sin intervenir. Eran custodias del secreto y del latido humano: sencillas, discretas, imprescindibles. A veces, entre conexión y conexión, se escapaba una risa contenida, un suspiro largo, un pensamiento que viajaba más allá del cable. Porque también tenían sueños, también anhelaban, también, en medio del zumbido constante de las líneas, imaginaban otros destinos posibles, aunque nunca dejaran de cumplir con el suyo.

Otra vida

Pero la jornada no terminaba al abandonar el edificio. Al salir, cuando la puerta se cerraba a su espalda, comenzaba otra vida igual de exigente y silenciosa. Regresaban a casa con paso ligero, muchas veces con la compra bajo el brazo o la cabeza llena de tareas pendientes. Allí no había turnos que marcaran el final, ni descansos pautados, ni relevo posible.

Les esperaban los hijos, con deberes por hacer, con historias que contar, con necesidades que atender. Les aguardaban cocinas encendidas, ropa por doblar, camas por preparar, noches que se alargaban más allá del cansancio. Y, aun así, encontraban la forma de sostenerlo todo, de escuchar, de cuidar, de acompañar.

Eran, sin saberlo, arquitectas de lo cotidiano. Mujeres que, después de haber conectado al mundo entero, llegaban a su hogar para seguir tejiendo la red más importante: la de su propia familia. Con la misma discreción con la que unían llamadas, unían también vidas, sostenían afectos, levantaban futuros.

Y en esa doble jornada, en ese equilibrio invisible entre lo público y lo íntimo, se escondía una fortaleza serena, casi heroica, que nunca pidió reconocimiento, porque su grandeza no estaba en ser vistas, sino en ser necesarias.

Verdad, sacrificio y dignidad

Hoy, las productoras televisivas convierten sus vidas en relatos brillantes, en ficciones donde el drama se adorna y el amor se exagera, pero aquí, en Mérida, no hubo focos ni guiones. Hubo verdad, sacrificio y dignidad.

Y si uno se detiene frente a ese edificio, que esperemos que pronto se vista de lujo como hotel de cinco estrellas, puede que, si guarda silencio, escuche algo más que el rumor del presente. Quizá perciba sus pasos apresurados subiendo las escaleras, el leve chasquido de los cables, la complicidad en una mirada compartida. Y tal vez entonces, cuando llegue el día de su apertura, sería justo que fueran ellas quienes cortaran la cinta y que el propio edificio, transformado, rinda homenaje a lo que fue en su día.

Porque ellas siguen ahí, bailando entre las paredes que un día fueron testigo de sus jornadas interminables, habitándolo todo con su memoria, con sus risas, con sus pequeños gestos de grandeza cotidiana.

Y aunque el tiempo haya cambiado los hilos por ondas invisibles, hay conexiones que nunca se rompen.

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Las que ellas tejieron siguen uniendo el alma de la ciudad.