Los alumnos de la EASD de Mérida muestran este martes en directo su talento artesano en el Museo Romano

El alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida (EASD Mérida) protagonizará este martes, 21 de abril de 2026, una jornada de demostraciones técnicas en directo en el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), en una actividad organizada por el centro educativo en colaboración con la institución museística.

La cita, que se desarrollará entre las 09.30 y las 13.30 horas en las salas del museo emeritense, lleva por título ‘Ars Viva’ y pondrá el foco en la vigencia de los oficios artesanos en un contexto cada vez más digitalizado.

Imagen de la cita en una edición anterior / Cedida

Con esta iniciativa, la EASD Mérida busca dar visibilidad y valor al trabajo manual, así como reivindicar la riqueza de técnicas milenarias que continúan plenamente vivas en el siglo XXI. La propuesta no pretende solo recrear el pasado, sino subrayar que la destreza técnica, el conocimiento de los materiales y la sensibilidad artística siguen siendo pilares fundamentales en las enseñanzas de artes plásticas y diseño.

Sinergias

La actividad se enmarca en la colaboración consolidada entre la EASD Mérida y el Museo Nacional de Arte Romano, una sinergia que permite al centro integrarse en la vida cultural de la ciudad y ofrecer al alumnado un espacio singular en el que mostrar su trabajo. Al mismo tiempo, la iniciativa enriquecerá la experiencia de los visitantes del museo, que podrán contemplar en vivo distintos procesos creativos contemporáneos junto a las piezas originales de época romana.

Durante la mañana, el público tendrá ocasión de recorrer las salas del MNAR mientras presencia distintas demostraciones en vivo. Entre las actividades previstas figuran la elaboración de mosaicos, la cerámica, la talla en piedra, la escultura y el dibujo artístico.

En la jornada participará alumnado de los distintos ciclos formativos de la EASD Mérida, que exhibirá sus habilidades en un entorno de gran valor histórico y simbólico.

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Tras la buena acogida y la relevancia alcanzada en ediciones anteriores, la organización invita a profesorado, estudiantes y público en general a acercarse al museo para asistir a una propuesta que une tradición y contemporaneidad, y que convierte el legado artístico del pasado en un diálogo vivo con la creatividad actual.