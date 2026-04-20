El barrio de Mérida con los murales más bonitos de España en sus viviendas sindicales

La Antigua es un rincón residencial con una identidad propia, marcado por su historia reciente y su evolución desde un espacio periférico hasta un barrio integrado en la ciudad moderna. Aunque la capital regional destaca mundialmente por su legado romano, como el Teatro Romano, el Anfiteatro, el Templo de Diana o la Alcazaba, este barrio representa la Mérida más corriente y menos turística, con raíces en la expansión urbana del siglo XX y un símbolo religioso que le da nombre.

Fotogalería | Barriada de La Antigüa de Mérida / Javier Cintas

La barriada debe su nombre a la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, una construcción de finales del siglo XV. Durante el siglo XX, sobre todo a partir de los años 50 y 60, la zona experimentó un fuerte crecimiento urbano. El ayuntamiento emeritense y la Obra Sindical del Hogar promovieron la edificación de viviendas protegidas para absorber el crecimiento demográfico y atender a familias trabajadoras. Surgieron así las viviendas sindicales, un conjunto de casas blancas y modestas que configuraron el aspecto inicial de esta zona de la localidad. Se trataba de un área de expansión periférica, con terrenos que antes incluían el Descansadero de la Antigua. Progresivamente, el barrio se integró en la trama urbana de Mérida, pasando de ser un enclave semi rural a formar parte de la ciudad consolidada, junto a avenidas como Juan Carlos I.

Barrio consolidado

Hoy, La Antigua es un barrio residencial consolidado, con una población envejecida en sus orígenes, pero que ha visto surgir iniciativas para rejuvenecerlo con creces. Cuenta con equipamientos como el Centro Cultural La Antigua, con auditorio, salas multiusos y biblioteca, además de una guardería, un colegio y espacios comunitarios que fomentan la vida vecinal.

Museo de Muralismo Contemporáneo de Mérida

En las últimas décadas, la barriada ha afrontado desafíos típicos de espacios residenciales obreras: el envejecimiento de la población, la necesidad de mantenimiento y cierta percepción de "olvido" en comparación con el casco histórico monumental. Sin embargo, también han surgido proyectos interesantes para dinamizarlo. Uno de los más visibles es el Museo de Muralismo Contemporáneo de Mérida (MUMCO), un museo urbano al aire libre iniciado en torno a 2022. Artistas nacionales e internacionales, como Daniel Muñoz, Mina Hamada, Colectivo Licuado o Reskate, han pintado grandes murales en las fachadas de las viviendas sindicales. El blanco tradicional de las casas ha dado paso a colores vibrantes, creando un contraste llamativo y transformando el barrio en un espacio de arte contemporáneo. El fin es doble, rejuvenecer visual y socialmente la barriada y extender las rutas culturales más allá del centro, acercando el turismo a la vida de los vecinos. Las obras dialogan con el entorno, incluyendo referencias al patrimonio emeritense, como el Circo Romano, y a temas sociales.

Actividades

Asimismo, el barrio acoge actividades comunitarias frecuentes, como fiestas vecinales, almuerzos populares con migas y pitarra o programas de atención a mayores. Estas iniciativas refuerzan el sentido de pertenencia y la buena vecindad. La Antigua se sitúa en una zona accesible, cerca de avenidas principales y no muy lejos de monumentos como el Circo Romano o el Acueducto de los Milagros. No es una barriada monumental en el sentido clásico de la capital autonómica, pero ofrece una visión más auténtica de la ciudad: calles residenciales, equipamientos públicos y ese toque de arte callejero que lo distingue. Para quien visita Mérida, pasear por La Antigua permite entender cómo el municipio ha crecido más allá de su núcleo romano, incorporando capas históricas más recientes. Es un claro ejemplo de cómo un sitio periférico puede tornarse mediante intervenciones culturales y comunitarias, manteniendo su esencia mientras se abre a nuevos públicos.