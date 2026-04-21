Altercados por la Copa del Rey: detenidas dos personas por conducción temeraria y lanzamiento de bengalas en la autovía A-66 a su paso por Mérida

La Guardia Civil ha detenido al conductor y ocupante de un vehículo, vecinos de San Sebastián, por delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial. Ambos viajaban de vuelta el domingo a su domicilio tras asistir a la final de la Copa del Rey en Sevilla la noche anterior. Varios agentes de la Guardia Civilacudieron al aviso de varias columnas de humo en la autovía A-66 a su paso por Mérida, ante lo que creían que podría ser un incendio tras un accidente. Al recorrer la carretera observaron un vehículo con el ocupante del asiento delantero con medio cuerpo fuera del coche mientras lanzaba bengalas a otros conductores,obligándoles a realizar maniobras evasivas para evitar un accidente.

También comprobar cómo su conductor circulabaen zigzag dentro de su carril, lo que motivó darles el alto por el grave riesgo generado para la seguridad vial. Después de detener el vehículo, lo inspeccionaron y encontraron más de 11 kilos de diferentes tipos de material pirotécnico. Ambos fueron detenidos por conducción temeraria y contra la seguridad vial. Además, se contempla una posible sanción administrativa por infracción del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Bengala en el pavimento. / Cedida a El Periódico

Esta intervención de la Guardia Civil es una actuación diferente y no tiene relación con las imágenes virales difundidas por redes sociales y medios de comunicación donde se observan varias furgonetas de color negro realizando maniobras viales junto a una autocaravana blanca. Esas imágenes están actualmente siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico para identificar a los responsables de esos actos.

Precisamente la Delegación del Gobierno en Extremadura ha remitido una nota aclaratoria para precisar el alcance de las manifestaciones realizadas este martes por el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, sobre los altercados registrados en carretera durante el viaje de aficionados hacia la final copera en Sevilla. El matiz resulta relevante, porque la referencia a los dos detenidos no afecta al episodio grabado en vídeo en el que una furgoneta con símbolos del Atlético de Madrid y la bandera de España aparece rodeada por otros vehículos.

Según esa nota, la Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta una investigación para esclarecer y determinar quiénes ocupaban varias furgonetas de aficionados de la Real Sociedad que protagonizaron una maniobra peligrosa en la autovía. De acuerdo con la prueba difundida en redes sociales, esos vehículos habrían intentado sacar de la calzada a una furgoneta en la que, al parecer, viajaban seguidores del Atlético de Madrid.

Investigación abierta por el vídeo de la furgoneta del Atleti

El episodio que ha alcanzado mayor difusión es el del vídeo en el que varias furgonetas oscuras circulan junto a otra de color blanco, identificable por llevar una enseña nacional y el escudo colchonero en su parte trasera. La nota remitida por Delegación subraya que ese caso sigue en fase de investigación abierta y que, por tanto, todavía se trabaja para determinar la identidad de los ocupantes y la eventual responsabilidad de cada uno de ellos.

La aclaración oficial añade que, siempre según el material hecho público, una de las maniobras habría consistido en empujar a la otra furgoneta fuera de los carriles de circulación. Ese extremo forma parte de las diligencias abiertas y debe concretarse a partir del vídeo y de los demás elementos recopilados por los investigadores.

Las detenciones fueron por otro incidente

La rectificación enviada por la Delegación del Gobierno distingue ese episodio de otro hecho diferente, también registrado en la A-66 y también relacionado con aficionados del conjunto vasco. En este segundo caso, el comunicado precisa que otro vehículo habría hecho uso de bengalas durante la conducción, poniendo en riesgo la circulación del resto de vehículos.

Fue por ese segundo incidente, y no por el del supuesto acoso a la furgoneta del Atleti, por el que la Guardia Civil de Badajoz llevó a cabo los arrestos. La rápida intervención de los agentes permitió la localización e identificación de las personas implicadas y acabó con dos detenciones, según la versión oficial. Ambos arrestados ya se encuentran en libertad, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Extremadura, punto de paso hacia Sevilla

Los hechos se produjeron en un fin de semana en el que Extremadura se convirtió en lugar de paso y descanso para numerosos aficionados que viajaban hacia Sevilla. Mérida concentró parte de ese tránsito y recibió a seguidores de distintos equipos en hoteles, bares y zonas monumentales, en unas jornadas marcadas por un notable movimiento de vehículos por las principales vías de la región.

Ese contexto explica la rápida difusión de las imágenes y la inquietud generada por lo ocurrido. La aclaración remitida ahora obliga, sin embargo, a separar con nitidez ambos sucesos: por un lado, las maniobras que se investigan sobre la furgoneta del Atlético de Madrid; por otro, el caso de las bengalas, que es el que sí ha derivado, por el momento, en detenciones.

A la espera de que avance la investigación, la principal conclusión que traslada la nota oficial es que existen dos sucesos distintos en la A-66 y que no deben mezclarse sus consecuencias policiales o penales. La Delegación del Gobierno ha señalado así que las diligencias sobre el vídeo de la furgoneta del Atleti siguen abiertas, mientras que las detenciones comunicadas responden a otro incidente distinto ocurrido en la misma autovía.