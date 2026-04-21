Eduardo Guerrero lleva este domingo a Mérida su "Desplante", un viaje intenso a los cantes mineros

El bailaor y coreógrafo gaditano Eduardo Guerrero actuará este domingo 26 de abril en el Teatro María Luisa de Mérida con "Desplante", un espectáculo propio que rinde homenaje a los cantes mineros levantinos del siglo XIX, bebe de la tradición surgida en la sierra de Cartagena y figura entre las piezas más representativas de su trayectoria. El montaje llegará a Extremadura después de su reciente recorrido internacional.

Una cita flamenca con raíz

La propuesta mira a una tradición nacida del trabajo, el desarraigo y la dureza de la vida en la mina. Según explica el propio artista, se trata de un arte que llegaba de los mineros, en su mayoría emigrantes andaluces, y que "trasmite el sufrimiento y los 'quejíos' del día a día en la mina". Sobre esa raíz, Guerrero construye una pieza de tono íntimo, austero y emocional, apoyada en la fuerza expresiva de un flamenco que busca conmover sin artificios.

La actuación cobra además un interés especial para el público extremeño por el arraigo que el flamenco mantiene en la región. "Hemos elegido la pieza más jonda de la compañía porque conectará sin duda con la cultura flamenca tan arraigada del público extremeño", ha afirmado el bailaor.

El montaje que marcó su carrera

"Desplante" está considerado uno de los montajes más significativos de Eduardo Guerrero. La obra toma como punto de partida su actuación de 2013 en el Festival del Cante de las Minas de La Unión, una cita que le valió el Premio Desplante al mejor bailaor y que supuso, según recuerda la nota difundida por su oficina de prensa, el comienzo de una carrera jalonada por éxitos dentro y fuera de España.

Ese origen aporta al espectáculo un valor añadido. No se trata solo de una evocación estética del universo minero, sino también de una pieza atravesada por la memoria artística del propio intérprete, que vuelve sobre uno de los episodios decisivos de su carrera para transformarlo en lenguaje escénico.

En esa mirada confluyen la tradición y una lectura personal del flamenco. Guerrero se ha situado en los últimos años en la vanguardia de este arte, aunque manteniendo el respeto por sus códigos de raíz. Esa combinación entre legado y búsqueda contemporánea aparece como una de las claves de un montaje que ahora recala en Mérida.

Cante, toque y baile sin artificios

La propuesta escénica se presenta como un recital de cante, toque y baile de formato sencillo e íntimo, pero cargado de fuerza y dramatismo. Distintos palos de carácter primitivo se suceden sobre el escenario con una interpretación que la compañía define como "pura y actual al mismo tiempo, sin artificios".

Guerrero estará acompañado por la guitarra de Pino Losada y el cante de Ezequiel Montoya, dos apoyos esenciales para un montaje que parte de la esencia flamenca para abrirse después a formas más contemporáneas y personales. Esa evolución, según se desprende de la presentación del espectáculo, busca aportar una nueva mirada a un arte en permanente transformación.

El bailaor también ha subrayado cuáles son sus referentes emocionales en esta pieza. "Me mueve la emoción que me provocan los grandes que han abordado palos tan conmovedores como la Taranta por Chacón, Vallejo, La Niña de los Peines, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Cobitos, Carmen Linares, entre muchos que me hacen salir a bailar con toda la fuerza que hay en mi alma", ha señalado.

De la gira internacional a Mérida

La parada de Mérida llega después de varios compromisos internacionales. "Desplante" viene de llenar el Festival de Flamenco de Helsinki en febrero y de girar por la región italiana de Friuli-Venecia-Julia en enero, tras su paso en noviembre por el Festival Identidades, celebrado en el desierto chileno de Atacama.

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Ese recorrido refuerza la proyección exterior de una propuesta que ahora desembarca en Extremadura, una comunidad con afición y sensibilidad para el flamenco. La cita del Teatro María Luisa permitirá ver en directo una de las piezas más reconocibles de Guerrero y acercará al público emeritense un montaje que bebe del dolor, la memoria y la intensidad expresiva de los cantes mineros.