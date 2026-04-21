Mérida agita Emérita Lvdica con unos Juegos Grecolatinos llamados a revolucionar el Circo Romano

Los I Juegos Grecolatinos en Augusta Emérita se incorporan este año a la programación de la XVI Emérita Lvdica con una propuesta que unirá deporte, cultura clásica y recreación histórica en uno de los escenarios más increíbles de la ciudad: el Circo Romano.

La cita se celebrará el próximo 28 de abril y ha sido impulsada por el ayuntamiento de la capital regional, en colaboración con el IES Santa Eulalia. La iniciativa, presentada este martes, contará con la participación directa de unos 300 alumnos en las competiciones deportivas, aunque el encuentro movilizará a más de 1.000 personas entre estudiantes, profesorado, organización y público asistente.

Extremadura y Madrid

En total participarán alumnos de 15 institutos de Mérida, de otras localidades de Extremadura y también de Madrid, lo que refuerza el carácter abierto e interterritorial de una actividad que aspira a convertir el recinto emeritense en un gran espacio de evocación del mundo clásico.

El programa recreará disciplinas inspiradas en los antiguos juegos olímpicos griegos y en las competiciones romanas, con pruebas como carreras, pentatlón o lucha grecolatina. Todo ello en una experiencia pensada para fusionar el valor educativo del deporte con la riqueza patrimonial de la antigua Augusta Emérita.

Patrimonio arqueológico

Desde el consistorio se ha subrayado que esta propuesta permitirá poner en valor el patrimonio arqueológico de Mérida como recurso turístico de primer nivel, al tiempo que refuerza la estrategia de la ciudad para consolidarse como un referente en turismo cultural con un componente deportivo capaz de atraer visitantes y generar un excelente ambiente durante la celebración recreacionista.

El ayuntamiento ha animado además a vecinos y visitantes a sumarse como público a esta jornada, incluso con indumentaria de época, para contribuir a recrear el ambiente de la antigua ciudad romana en un evento concebido como una experiencia participativa y festiva.

Esfuerzo, la convivencia y el respeto

El edil de Turismo, Felipe González, ha destacado la vocación educativa de estos primeros Juegos Grecolatinos, una iniciativa que promueve valores como el esfuerzo, la convivencia y el respeto, al tiempo que proyecta la imagen de la capital extremeña como una ciudad que busca nuevas idas para difundir su patrimonio y llegar cada vez a más gente.

Por su parte, el director del IES Santa Eulalia, Felipe Gómez, ha puesto el acento en el trabajo desarrollado por alumnado y profesorado, así como en la colaboración institucional que ha permitido sacar adelante el proyecto. A su juicio, la propuesta refuerza el vínculo entre educación y patrimonio, dos pilares muy importantes ligados alma histórica de Mérida.