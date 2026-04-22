Arranca la Feria Taurina de Mérida: San Albín vuelve al vértigo y la emoción del toro

La afición taurina de Mérida y de Extremadura ya cuenta las horas para que el centenario coso de San Albín recupere su actividad y la Feria de Primavera 2026 devuelva a la ciudad el aire de las tardes señaladas, con el albero preparado para un fin de semana de expectación, tradición y carteles pensados para el disfrute del aficionado. Sobre todo, palpita ya ese deseo que acompaña a las grandes tardes, que embistan los animales y que la emoción se abra paso en los tendidos.

Antonio Ferrera, en una imagen de archivo durante el tercio de banderillas. / El Periódico Extremadura

El evento se celebrará los días 25 y 26 de abril con dos festejos que combinan veteranía, espectáculo y juventud. El sábado llegará una corrida de toros marcada por el peso de tres nombres muy vinculados al tercio de banderillas, mientras que el domingo será el turno de una novillada con picadores que mira al relevo generacional. Ambos festejos comenzarán a las 18.30 horas, en una apuesta con la que la ciudad quiere seguir afianzando su espacio en el calendario taurino regional.

Una corrida con sabor a tarde grande

La corrida del sábado 25 reunirá a Antonio Ferrera, David Fandila "El Fandi" y Manuel Escribano, tres espadas de perfiles distintos pero unidos por su conexión con un tercio tan vibrante como el de banderillas. Frente a ellos saltarán al ruedo las reses de Manuel Blázquez, en un cartel pensado para buscar emoción, entrega y capacidad de conectar con el público asistente. La terna reúne oficio, conocimiento de los terrenos y una forma de entender la lidia muy ligada al arte, algo que siempre encuentra eco en plazas donde la afición soberana sabe distinguir la autenticidad de cada embroque.

El Fandi. / El Periódico Extremadura

El domingo 26 tomará el relevo la novillada con picadores, con seis ejemplares de Couto de Fornilhos para Tomás Bastos, Carlos Tirado y Julio Méndez. Será la tarde reservada para los nombres que vienen empujando y para una dimensión del toreo que también resulta imprescindible en cualquier feria que aspire a tener recorrido. Porque el futuro de la fiesta no solo se sostiene en los grandes carteles, sino en la oportunidad de ver crecer a quienes buscan abrirse paso en el escalafón.

Personalidad propia

Ese planteamiento se deja ver con claridad en el diseño del abono: un primer festejo con nombres consolidados y tirón popular, y una segunda tarde dedicada a la cantera. La plaza se prepara además para mostrarse engalanada, con ese aire reconocible de las jornadas especiales en las que el rito taurino vuelve a ocupar el centro de la escena. Mérida quiere que esta feria sea algo más que una simple cita de paso y que sirva para consolidar una propuesta con personalidad propia.

Antonio muestra las entradas de la Feria Taurina de Mérida en el coso de San Albín. / Alberto Manzano

Precios populares

Uno de los argumentos más sólidos de esta edición volverá a estar en la política de precios, concebida para favorecer la asistencia y ampliar la base de aficionados. En sombra, las entradas para la corrida oscilarán entre 25 y 90 euros, mientras que las de la novillada se moverán entre 20 y 60 euros. Los abonos en esta zona irán de 35 a 120 euros. En sol, la corrida tendrá precios de entre 20 y 60 euros y la novillada de entre 15 y 40 euros, con abonos de entre 30 y 80 euros. A ello se sumarán tarifas reducidas para jóvenes, jubilados, peñas y asociaciones taurinas, además de abonos para menores de 16 años por 35 euros en sombra y 30 en sol. Con esa idea, la feria busca facilitar el acceso y reforzar la confianza.

Operarios ultiman los preparativos en la plaza de toros de Mérida. / Alberto Manzano

De esta manera, la capital extremeña se dispone a vivir un fin de semana de toros con la mirada puesta en la emoción del ruedo, en la respuesta del público y en la posibilidad de que la feria siga creciendo año tras año. Dos festejos, una corrida, una novillada con picadores y una ciudad que vuelve a mirar al albero con la esperanza de que todo encaje: que acompañe la tarde, que responda la afición y que, sobre todo, embistan los toros para que la tauromaquia encuentre su mejor verdad.