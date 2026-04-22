Primavera emeritense
El Mercado de las Flores planta la semana que viene en Mérida un enorme jardín
El evento reforzará la visibilidad del sector floral y artesanal con puestos, talleres y un clima muy familiar
Entre flores, artesanía y actividades al aire libre, el paseo de Roma acogerá del 28 al 30 de abril una nueva edición del Mercado de las Flores, afianzado ya como uno de los encuentros con más capacidad de convocatoria de estas fechas en la capital extremeña, donde alcanzará su tercera celebración con una interesante propuesta pensada para dar impulso al sector floral y artesanal, visibilizar el trabajo de floristerías, viveros y creadores locales y convertir uno de los espacios más transitados de la ciudad en un gran jardín-escaparate abierto al público, con venta, creatividad y un clima muy familiar.
Balance de las ediciones anteriores
En su última edición, el paseo de Roma se llenó de plantas, puestos y mucho movimiento durante tres jornadas en las que el mercado logró atraer a numerosos vecinos y visitantes. El Ayuntamiento ha subrayado que la cita dejó un buen balance para los expositores, tanto por las ventas registradas como por la respuesta del público, en un ambiente animado que volvió a confirmar el tirón de esta propuesta. Ese balance positivo ha servido para afianzar una propuesta que, además de su vertiente comercial, busca poner en valor el trabajo del sector en un enclave patrimonial de relevancia para la ciudad.
Talleres y actividades para todos los públicos
La edición contará de nuevo con la colaboración de Leroy Merlin Compact, cuya participación permitirá incorporar talleres especializados, actividades infantiles y propuestas formativas relacionadas con el cuidado de plantas. Según ha indicado el ayuntamiento, esta programación contribuirá a reforzar el atractivo del mercado para familias y público de distintas edades. Asimismo, El consistorio ha apuntado que el respaldo institucional y la implicación de entidades colaboradoras han ayudado a ampliar la visibilidad del talento local y a fortalecer la proyección de este mercado dentro de la programación de primavera.
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