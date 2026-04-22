Una marea de 800 bailarines desbordará el Templo de Diana de Mérida en el Día de la Danza

Más de 800 alumnos de las academias de baile y danza de la capital extremeña participarán este viernes y sábado en una nueva edición de "Mérida en Danza" (por la conmemoración del Día de la Danza), que volverá a celebrarse en el Templo de Diana con la presencia de 16 escuelas de la ciudad.

El certamen alcanzará así su duodécima edición con un programa en el que tendrán cabida exhibiciones de baile clásico, contemporáneo, folklore y flamenco, a cargo de los alumnos de las distintas academias emeritenses.

Un grupo de bailarinas, durante una de las exhibiciones de flamenco celebradas en el Templo de Diana. / Ayuntamiento de Mérida

Horarios

La programación comenzará el viernes 24 de abril a las 18.00 horas y continuará el sábado 25 con diez horas de actividades desde las 12.00 de la mañana, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

Presentación de la duodécima edición de "Mérida en Danza", con representantes de las academias participantes junto al cartel del evento. / Ayuntamiento de Mérida

La edición de este año incorporará del mismo modo la participación de la Diputación de Badajoz a través del Festival Danzaria, una colaboración que llevará al certamen a la compañía internacional FICA, encargada de cerrar el evento con un espectáculo de acrobacia y danza.

El cartel de esta edición ha sido diseñado por Jesús Pizarro, profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. La imagen, según ha destacado el ayuntamiento, busca "capturar la esencia del movimiento de forma simplificada".