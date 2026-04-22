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Echar la caña en la capital extremeña

Tres días en el río Guadiana de Mérida con los mejores pescadores de agua dulce de España

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas reúne a 109 deportistas de 13 comunidades y será determinante para definir el equipo nacional

La pesca deportiva muestra su mejor cara en Extremadura.

La pesca deportiva muestra su mejor cara en Extremadura. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Durante tres días, Mérida tendrá en el Guadiana algo más que un río: el escenario donde se pondrán a prueba los mejores pescadores de agua dulce del país. Desde mañana jueves y hasta el próximo sábado, la ciudad acoge el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Agua Dulce Flotador, una cita que reúne a 109 deportistas de 13 comunidades autónomas y que vuelve a colocar a la capital extremeña en el circuito grande de esta disciplina.

La competición, en categoría absoluta, se desarrolla en tres mangas de cuatro horas cada una, repartidas entre las tres jornadas. Un formato exigente en el que no solo cuenta la técnica, sino del mismo modo la capacidad de adaptación a un tramo del Guadiana considerado de referencia por su riqueza y complejidad.

Un escenario de referencia en el Guadiana

Las pruebas se disputan en el tramo comprendido entre el puente de la autovía y el albergue municipal El Prado, una zona valorada a nivel internacional por la variedad de capturas y su exigencia técnica.

Desde la organización se ha destacado el nivel del enclave. "Es un escenario valorado internacionalmente por su variedad de capturas y calidad técnica", ha señalado el vicepresidente de la Federación Extremeña de Pesca, Alberto Miranda.

Jorge Cezón, un joven de Mérida, pesca una espectacular carpa de más de 22 kilos en Proserpina.

Jorge Cezón, un joven de Mérida, pesca una espectacular carpa de más de 22 kilos en Proserpina. / El Periódico Extremadura

La elección de Mérida no es casual. La ciudad ya ha sido sede de competiciones de alto nivel en los últimos años, como el Mundial de categorías inferiores de 2023, consolidando una trayectoria que la sitúa como referencia en este tipo de eventos.

Una cita clave para el equipo nacional

Más allá del título, el campeonato tiene un peso decisivo en el calendario. De esta competición saldrán los deportistas que representarán a España en los próximos campeonatos del Mundo y de Europa, lo que eleva el nivel de exigencia y convierte cada jornada en un examen de máximo nivel.

"Se trata de un evento de máxima relevancia nacional que sitúa de nuevo a la ciudad en el mapa de la pesca deportiva", ha señalado el delegado de Deportes, Toni Marín.

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Días previos de preparación

La cita ha dejado movimiento en la localidad incluso antes del inicio oficial. La mayoría de participantes y sus familias se encuentran desde el pasado fin de semana, aprovechando los días previos para entrenar en el escenario de competición. "El evento genera una importante repercusión económica", ha indicado Marín, en referencia a la estancia prolongada de los equipos y al flujo de visitantes asociados al campeonato. La prueba es muy relevante desde el punto de vista técnico, ya que de aquí saldrán los seleccionados que representarán a España en los próximos campeonatos del Mundo y de Europa.

Presentación en Mérida del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Agua Dulce Flotador, que se celebrará del 23 al 25 de abril en el río Guadiana.

Presentación en Mérida del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Agua Dulce Flotador, que se celebrará del 23 al 25 de abril en el río Guadiana. / Ayuntamiento de Mérida

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