Una visita exclusiva al subsuelo romano de Mérida

Entre la tierra removida y las huellas de otro tiempo, la Huerta de Otero se ha convertido este miércoles en un aula abierta para los alumnos de Historia de la Universidad de Extremadura. La edil de Formación para el Empleo, Pilar Amor, ha dado la bienvenida a los universitarios en una jornada especial en la que han podido asomarse de cerca a uno de los espacios arqueológicos más singulares de Mérida.

Alumnos de Historia de la UEx, durante la visita a las excavaciones de la Huerta de Otero en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Alumnos de Historia de la UEx, durante la visita a las excavaciones de la Huerta de Otero en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

El mosaico de Medusa

La visita ha incluido un paseo a lo largo de los restos romanos que han ido saliendo a la luz en este enclave, donde la Escuela de Aprendizaje Laboral Barraeca viene trabajando en las últimas anualidades. Acompañados por profesorado y personal experto, los estudiantes han seguido las explicaciones sobre el terreno y no han dejado de plantear preguntas sobre los hallazgos y el desarrollo de unos trabajos que, en los últimos años, también han sacado a la luz piezas tan simbólicas como el mosaico de Medusa.

Alumnos de Historia de la UEx, durante la visita a las excavaciones de la Huerta de Otero en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Alumnos de Historia de la UEx, durante la visita a las excavaciones de la Huerta de Otero en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Trabajo de campo

La expedición ha sido bien acogida por los estudiantes, que han sabido sacar provecho de una experiencia distinta a la de las clases de la facultad y más pegada al trabajo de campo. El recorrido les ha permitido acercarse al valor patrimonial de la Huerta de Otero, situada junto a la alcazaba y el dique del río Guadiana, un espacio que ha revelado restos de una domus romana, tramos de muralla y hallazgos de gran valor en campañas recientes, mientras los alumnos seguían las indicaciones con muchísima atención y se adentraban desde dentro en un yacimiento que sigue aportando claves sobre el pasado romano de la capital extremeña.