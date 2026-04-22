Aula sobre ruinas
Una visita exclusiva al subsuelo romano de Mérida
Los alumnos de Historia de la UEx han recorrido la Huerta de Otero para conocer de cerca las excavaciones y el trabajo arqueológico
Entre la tierra removida y las huellas de otro tiempo, la Huerta de Otero se ha convertido este miércoles en un aula abierta para los alumnos de Historia de la Universidad de Extremadura. La edil de Formación para el Empleo, Pilar Amor, ha dado la bienvenida a los universitarios en una jornada especial en la que han podido asomarse de cerca a uno de los espacios arqueológicos más singulares de Mérida.
El mosaico de Medusa
La visita ha incluido un paseo a lo largo de los restos romanos que han ido saliendo a la luz en este enclave, donde la Escuela de Aprendizaje Laboral Barraeca viene trabajando en las últimas anualidades. Acompañados por profesorado y personal experto, los estudiantes han seguido las explicaciones sobre el terreno y no han dejado de plantear preguntas sobre los hallazgos y el desarrollo de unos trabajos que, en los últimos años, también han sacado a la luz piezas tan simbólicas como el mosaico de Medusa.
Trabajo de campo
La expedición ha sido bien acogida por los estudiantes, que han sabido sacar provecho de una experiencia distinta a la de las clases de la facultad y más pegada al trabajo de campo. El recorrido les ha permitido acercarse al valor patrimonial de la Huerta de Otero, situada junto a la alcazaba y el dique del río Guadiana, un espacio que ha revelado restos de una domus romana, tramos de muralla y hallazgos de gran valor en campañas recientes, mientras los alumnos seguían las indicaciones con muchísima atención y se adentraban desde dentro en un yacimiento que sigue aportando claves sobre el pasado romano de la capital extremeña.
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres
- Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
- Raphael abrirá un nuevo festival con cinco conciertos para impulsar la capitalidad cultural de Cáceres
- Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
- El alcalde de Plasencia exige una reestructuración a Tesorería por retrasos en pagos a proveedores y servicios esenciales