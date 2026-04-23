Atropello en Mérida: un niño de 3 años, evacuado al hospital tras ser arrollado por un coche

Un niño de 3 años ha resultado herido de carácter menos grave este miércoles tras ser atropellado por un turismo en la calle Villafranca de los Barros de Mérida, a la altura de la guardería Los Gurumelos. El menor presentaba policontusiones y trauma craneal y fue evacuado al Hospital de Mérida, según la información facilitada por el 112.

El suceso se produjo en torno a las dos de la tarde en una calle de Mérida situada junto al centro de Educación Infantil Los Gurumelos, que figura en la relación oficial de escuelas infantiles de Extremadura y aparece ubicado en la calle Villafranca de los Barros, 5.

Hasta el lugar fueron movilizados una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local. Tras una primera asistencia en la zona, el niño fue trasladado al Hospital de Mérida con pronóstico menos grave.

Un punto sensible por la presencia de un centro infantil

El atropello se ha producido en un entorno especialmente sensible por la presencia de una escuela infantil. La calle Villafranca de los Barros figura además en el callejero oficial del Ayuntamiento de Mérida y ha aparecido en anteriores avisos municipales de tráfico relacionados con cortes y regulación de circulación en esa zona de la ciudad.

Ese contexto refuerza la atención sobre la seguridad vial en áreas urbanas con presencia de menores, especialmente en horarios de entrada, salida o tránsito vinculado a centros educativos. En este caso, por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias exactas del atropello ni sobre la evolución posterior del niño.

A la espera de más datos sobre las circunstancias

La clave ahora pasa por esclarecer cómo se produjo el accidente. La información inicial apunta a un atropello por parte de un turismo, pero no concreta si el menor iba acompañado, si el vehículo circulaba maniobrando o si el impacto se produjo en calzada o en las inmediaciones del acceso al centro.

En este tipo de sucesos, la investigación policial y el atestado resultan determinantes para delimitar responsabilidades y reconstruir lo ocurrido. Mientras tanto, el foco queda puesto en la recuperación del menor y en la preocupación generada por un accidente de estas características en una zona frecuentada por familias.