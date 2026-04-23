Felipe VI y Mérida, unidos por el congreso jacobeo internacional de octubre

La capital extremeña acogerá este otoño una de las principales citas vinculadas al Camino de Santiago. El XIV Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (FEAACS), reunirá a peregrinos, investigadores y especialistas en torno a la tradición jacobea.

El encuentro, que se celebra con carácter trienal desde 1987, tendrá lugar del 22 al 25 de octubre. La última edición se desarrolló en Orense en 2023, lo que refuerza la continuidad de un foro que se ha consolidado como espacio de intercambio de conocimiento y experiencias.

Durante la presentación, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado la importancia de acoger este evento, que permitirá proyectar la ciudad como enclave clave dentro de las rutas históricas de peregrinación.

Impulso local y carácter inclusivo

La organización recaerá en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata-Camino Mozárabe, cuyo presidente, Luis María González Méndez, ha sido reconocido por el regidor por su "empeño y compromiso" para traer el congreso a la ciudad.

Rodríguez Osuna ha subrayado además la implicación de entidades como la Fundación Caja Badajoz y el papel que desempeñará el sector de la discapacidad. En este sentido, la participación de Down Mérida contribuirá a reforzar el carácter inclusivo del congreso.

Integrantes de Down Mérida posan durante la presentación del XIV Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas. / Ayuntamiento de Mérida

El evento contará con un comité de honor presidido por el rey Felipe VI, lo que añade relevancia institucional a una cita que aspira a consolidar su dimensión internacional.

El origen de las peregrinaciones en Hispania

Bajo el lema "HOMO VIATOR. Santiago y el origen de las peregrinaciones en Hispania", el congreso propone una reflexión sobre el sentido del camino y la figura del peregrino como símbolo universal del ser humano en búsqueda de conocimiento y transformación.

La elección de la capital extremeña como sede responde a su riqueza patrimonial y a su condición histórica como punto de paso en la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe. El Ayuntamiento ha destacado que la ciudad es considerada cuna del cristianismo en Hispania, lo que refuerza su vínculo con las rutas de peregrinación.

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La Ruta Jacobea, declarada en 1987 primer itinerario cultural europeo, constituye además un espacio de encuentro entre culturas y pueblos, un espíritu que el congreso pretende trasladar a Mérida con una amplia participación de los ámbitos cultural, social y académico.