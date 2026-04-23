La romería dominguera de Los Milagros le pone color a Mérida: todo a punto para echarse al campo

La Casa de Campo de Mérida respirará este domingo ambiente de peregrinación y buen rollo con motivo de la Romería de Nuestra Señora de los Milagros, una de esas citas que cada primavera reúnen a cientos de vecinos en torno a la tradición y también a la solidaridad. La jornada, organizada por la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad, se celebrará el domingo 26 de abril y destinará este año sus fondos a la Asociación Emuná Síndrome CHD8.

El programa combinará actos religiosos, actuaciones musicales, baile, juegos populares y actividades para todos los públicos en un evento con carácter festivo y benéfico, que ha sido presentado este pasado miércoles por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo; el presidente de la Asociación Vecinal de Nueva Ciudad, Óscar Rueda; y la representante de la Asociación Emuná Síndrome CHD8, María Victoria González.

La música y el baile volverán a ser protagonistas de la jornada, con actuaciones que pondrán ritmo y ambiente festivo a la romería. / Ayuntamiento de Mérida

Atrae a muchas personas

Durante la presentación, Fajardo destacó que se trata de "una romería que atrae a muchas personas al ser el evento primaveral de la temporada" y aseguró que el Ayuntamiento de Mérida seguirá colaborando para que este tipo de iniciativas puedan mantenerse. Asimismo agradeció la implicación de la asociación vecinal y animó a la ciudadanía a participar en una cita que volverá a reunir tradición popular y compromiso social.

Horarios

Según explicó Óscar Rueda, la jornada arrancará a las 10.00 horas con la salida de la Virgen hacia la Casa de Campo. Una hora después, a las 11.00 de la mañana, se celebrará la Santa Misa, que será cantada por el coro parroquial. A partir de ahí comenzará la programación lúdica y cultural. A las 12.30 horas actuará el coro Dehesa Extremeña; a las 13.30, la escuela de baile flamenco Julia Báez; y a las 14.15 horas habrá una sesión de zumba infantil. Ya por la tarde, a las 16.00 horas actuará el grupo Mac and Pop; a las 18.00 se celebrarán los juegos populares; y, desde las 18.30 horas, subirán al escenario la chirigota infantil Taratachín y las juveniles Taratachero y Los que sobraban, hasta las 19.30 horas.

Imagen de la presentación de la romería de Nuestra Señora de los Milagros, ayer. / Ayuntamiento de Mérida

Después se celebrará un acto de reconocimiento a todas las personas que colaboran con la asociación, especialmente a sus socios, por su implicación en las actividades que organiza la entidad a lo largo del año y, de forma especial, en una romería que figura entre sus citas más importantes. La jornada se cerrará con una verbena a las 20.00 horas y, una hora más tarde, con el regreso de Nuestra Señora de los Milagros a su parroquia.

El componente solidario volverá a ser uno de los ejes principales de la celebración. Este año, los fondos se destinarán a la Asociación Emuná Síndrome CHD8, cuya representante, María Victoria González, explicó que el objetivo será "dar visibilidad a la asociación y a la enfermedad, así como recaudar fondos para su investigación". González recordó además que se trata de una enfermedad poco conocida, de la que solo hay 17 casos en España, y que el único en Extremadura es el de su hijo, Luis, de tres años. También agradeció al consistorio y a la asociación vecinal el apoyo recibido para ayudar a difundir la realidad de esta patología. Durante la romería, la entidad contará además con un stand propio para recaudar fondos.