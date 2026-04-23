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La romería dominguera de Los Milagros le pone color a Mérida: todo a punto para echarse al campo

La cita organizada por la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad destinará este año su recaudación a la investigación del síndrome CHD8

La imagen de Nuestra Señora de los Milagros, en uno de los momentos centrales de la romería, rodeada de flores y devoción en la Casa de Campo.

La imagen de Nuestra Señora de los Milagros, en uno de los momentos centrales de la romería, rodeada de flores y devoción en la Casa de Campo. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Casa de Campo de Mérida respirará este domingo ambiente de peregrinación y buen rollo con motivo de la Romería de Nuestra Señora de los Milagros, una de esas citas que cada primavera reúnen a cientos de vecinos en torno a la tradición y también a la solidaridad. La jornada, organizada por la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad, se celebrará el domingo 26 de abril y destinará este año sus fondos a la Asociación Emuná Síndrome CHD8.

El programa combinará actos religiosos, actuaciones musicales, baile, juegos populares y actividades para todos los públicos en un evento con carácter festivo y benéfico, que ha sido presentado este pasado miércoles por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo; el presidente de la Asociación Vecinal de Nueva Ciudad, Óscar Rueda; y la representante de la Asociación Emuná Síndrome CHD8, María Victoria González.

La música y el baile volverán a ser protagonistas de la jornada, con actuaciones que pondrán ritmo y ambiente festivo a la romería.

La música y el baile volverán a ser protagonistas de la jornada, con actuaciones que pondrán ritmo y ambiente festivo a la romería. / Ayuntamiento de Mérida

Atrae a muchas personas

Durante la presentación, Fajardo destacó que se trata de "una romería que atrae a muchas personas al ser el evento primaveral de la temporada" y aseguró que el Ayuntamiento de Mérida seguirá colaborando para que este tipo de iniciativas puedan mantenerse. Asimismo agradeció la implicación de la asociación vecinal y animó a la ciudadanía a participar en una cita que volverá a reunir tradición popular y compromiso social.

Horarios

Según explicó Óscar Rueda, la jornada arrancará a las 10.00 horas con la salida de la Virgen hacia la Casa de Campo. Una hora después, a las 11.00 de la mañana, se celebrará la Santa Misa, que será cantada por el coro parroquial. A partir de ahí comenzará la programación lúdica y cultural. A las 12.30 horas actuará el coro Dehesa Extremeña; a las 13.30, la escuela de baile flamenco Julia Báez; y a las 14.15 horas habrá una sesión de zumba infantil. Ya por la tarde, a las 16.00 horas actuará el grupo Mac and Pop; a las 18.00 se celebrarán los juegos populares; y, desde las 18.30 horas, subirán al escenario la chirigota infantil Taratachín y las juveniles Taratachero y Los que sobraban, hasta las 19.30 horas.

Imagen de la presentación de la romería de Nuestra Señora de los Milagros, ayer.

Imagen de la presentación de la romería de Nuestra Señora de los Milagros, ayer. / Ayuntamiento de Mérida

Después se celebrará un acto de reconocimiento a todas las personas que colaboran con la asociación, especialmente a sus socios, por su implicación en las actividades que organiza la entidad a lo largo del año y, de forma especial, en una romería que figura entre sus citas más importantes. La jornada se cerrará con una verbena a las 20.00 horas y, una hora más tarde, con el regreso de Nuestra Señora de los Milagros a su parroquia.

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El componente solidario volverá a ser uno de los ejes principales de la celebración. Este año, los fondos se destinarán a la Asociación Emuná Síndrome CHD8, cuya representante, María Victoria González, explicó que el objetivo será "dar visibilidad a la asociación y a la enfermedad, así como recaudar fondos para su investigación". González recordó además que se trata de una enfermedad poco conocida, de la que solo hay 17 casos en España, y que el único en Extremadura es el de su hijo, Luis, de tres años. También agradeció al consistorio y a la asociación vecinal el apoyo recibido para ayudar a difundir la realidad de esta patología. Durante la romería, la entidad contará además con un stand propio para recaudar fondos.

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