El Stone&Music de Mérida suma a la Film Symphony Orchestra y al genuino Luka Sulic (entradas a 27,50)

El Stone&Musicc Festival incorpora dos nuevos nombres a su cartel de 2026: la Film Symphony Orchestra, que actuará el 5 de junio, y el violonchelista Luka Sulic, que subirá al escenario del Teatro Romano de Mérida el 26 de junio. Las entradas para ambos conciertos salen a la venta este viernes 24 de abril a las 10.00 horas desde 27,50 euros, según ha informado la organización. El certamen celebrará este año su undécima edición entre el 5 y el 28 de junio en la capital extremeña.

Dos incorporaciones para abrir y reforzar el tramo central del festival

La primera de las nuevas citas será la de la Film Symphony Orchestra, que inaugurará el festival con "Toon Story", un espectáculo familiar centrado en grandes bandas sonoras del cine de animación. El programa anunciado por la organización incluye música de títulos como "El Rey León", "Toy Story", "Aladdin", "Frozen" o "Shrek", interpretada por una formación de más de 70 músicos dirigida por Constantino Martínez-Orts.

Tres semanas después llegará el turno de Luka Sulic, conocido internacionalmente por haber formado parte del dúo 2Cellos. El músico regresará así al Teatro Romano de Mérida, donde ya actuó en la edición de 2018 junto a su anterior proyecto, para presentar ahora su gira "LIFE", vinculada a su nueva etapa en solitario. La web oficial del artista presenta ese trabajo como una reafirmación de su expresión personal y de una trayectoria que mezcla repertorio clásico y cruce de géneros.

Venta de entradas desde este viernes

La organización ha fijado la salida a la venta de las entradas para este viernes 24 de abril a las 10.00 horas. Los pases podrán comprarse en el portal oficial de venta del festival y en la taquilla física habilitada en la Plaza de España de Mérida. En el resto de conciertos ya anunciados para 2026, la venta se está canalizando a través de EventsEntradas, plataforma oficial del certamen, donde se recuerda además que los menores de 16 años deben acudir acompañados de un adulto.

Javier Cintas

El precio de salida comunicado para estos dos nuevos conciertos es de 27,50 euros, una tarifa que mantiene la línea de acceso de otras actuaciones ya anunciadas en esta edición, aunque con variaciones según zonas y artista.

Un cartel que sigue creciendo en la undécima edición

Con estas dos incorporaciones, el festival sigue ampliando un cartel que ya había confirmado en los últimos meses a nombres como Malú, Pablo López, Antoñito Molina, Siloé, Alan Parsons o Pablo Alborán, entre otros, para una edición que volverá a concentrarse en junio en el Teatro Romano de Mérida. El Ayuntamiento emeritense sitúa la undécima edición del STONE&MUSIC entre el 5 y el 28 de junio de 2026, mientras la web oficial del festival ha ido anunciando en las últimas semanas nuevas fechas y dobles conciertos, como el segundo recital de Siloé tras agotar entradas para su primera noche.

Así fue el concierto de Raphael en Mérida: las imágenes / Javi Cintas

Para Mérida, el crecimiento del StoneMusic no es solo una cuestión cultural. El festival se ha consolidado como uno de los grandes reclamos de ocio del arranque del verano extremeño y como una cita que proyecta la imagen del Teatro Romano como escenario de conciertos de gran formato. En ediciones anteriores, el Ayuntamiento ya había subrayado su impacto en visitantes, pernoctaciones y consumo local, una dimensión que vuelve a estar presente en cada ampliación del cartel.

Un junio cada vez más cargado en Mérida

La incorporación de la Film Symphony Orchestra refuerza el perfil familiar y transversal del festival, mientras que la llegada de Luka Sulic devuelve al cartel uno de los nombres internacionales vinculados al violonchelo y al cruce entre clásico y popular. En conjunto, ambas confirmaciones ayudan a perfilar un mes de junio especialmente intenso en Mérida, con el STONE&MUSIC ocupando casi de forma continuada el calendario musical de la ciudad.

El resultado es un cartel cada vez más diverso, que combina artistas del pop nacional con propuestas sinfónicas e internacionales en uno de los recintos patrimoniales más reconocibles de Extremadura. Para el público extremeño, la clave volverá a estar en la rapidez de la venta: varias de las actuaciones ya anunciadas han mostrado una fuerte respuesta inicial en taquilla.