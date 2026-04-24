Por Mérida reclama que el futuro AVE Madrid-Lisboa tenga parada en la ciudad

El Grupo Municipal Por Mérida ha registrado una moción en el ayuntamiento para reclamar que la ciudad no quede fuera del futuro corredor de alta velocidad Madrid-Lisboa. La formación denuncia que el estudio de mercado del AVE entre ambas capitales, recientemente adjudicado por la Agrupación Europea de Interés Económico, no contempla parada en la capital extremeña y limita las paradas intermedias a Toledo, Cáceres y Badajoz.

Javier Cintas

El portavoz de Por Mérida, Miguel Valdés, considera "extremadamente preocupante" que el diseño previsto evite el paso por la ciudad y deje al margen a Mérida de una de las infraestructuras ferroviarias llamadas a mejorar las conexiones entre España y Portugal. A su juicio, esta decisión supondría "un nuevo perjuicio" para una ciudad que, recuerdan, es capital de Extremadura, Patrimonio de la Humanidad y un nodo administrativo, logístico y de servicios dentro de la región.

El edil sostiene que, hasta ahora, ha sido "el único grupo político" que ha denunciado públicamente esta situación y que ha dado un paso institucional mediante el registro de una moción para su debate en el pleno municipal. En este sentido, lamenta el "silencio" del resto de formaciones, administraciones y colectivos ante una decisión que, según advierten, puede condicionar el futuro ferroviario de Mérida.

Por Mérida alerta de que excluir a la ciudad del trazado "reforzaría la priorización de criterios de velocidad frente a la cohesión territorial", al tiempo que "supondría la marginación de una localidad históricamente vinculada a la red ferroviaria regional". También considera que la capital extremeña no puede quedar fuera de un corredor estratégico que "debe contribuir al desarrollo equilibrado del conjunto de Extremadura".

Demanda

A través de la moción, el grupo solicita al Ministerio de Transportes, a la Junta de Extremadura y a la Agrupación Europea de Interés Económico la rectificación del estudio para incluir una parada en Mérida. También reclama la elaboración de un análisis de demanda que tenga en cuenta la movilidad interna de Extremadura, transparencia sobre los criterios empleados para excluir a la ciudad y un compromiso claro para que el AVE Madrid-Lisboa beneficie al conjunto del territorio.

Cabe recordar que la Agrupación Europea de Interés Económico, AEIE, ha adjudicado el contrato para la elaboración del estudio de mercado por 1,17 millones de euros y con un plazo de ejecución de dos años a la unión de empresas formada por WSP, MCRIT y Trentmo. En una reunión de urgencia celebrada el 16 de abril en Plasencia entre la Cámara de Comercio de Cáceres, Pymecon y la alianza territorial MSU-Norte, las entidades reclamaron a Transportes que incluya paradas en Mérida y Plasencia, ya que la capital del Jerte también ha quedado excluida.