El Festival Danzaria llevará a Mérida la acrobacia y danza contemporánea de ‘Kairós’

El Festival Danzaria recala este sábado, 25 de abril, en Mérida con el espectáculo gratuito 'Kairós', de la compañía Fika, una propuesta de acrobacia y danza contemporánea dirigida a todos los públicos, que finalmente podrá verse en el centro cultural Alcazaba, ya que la primera opción era el Templo de Diana, pero se ha tenido que cambiar de ubicación por la previsión meteorológica. La función comenzará a las 20.00 horas y tendrá una duración aproximada de 40 minutos.

Fika es un dúo de danza acrobática compuesto por la francesa Charline Nolin y la portuguesa Maria Pinho, ambas con experiencia en el mundo circense y acrobático que propone parar, pensar, y reflexionar y vivir el presente. El montaje forma parte de este programa impulsado y producido por la Diputación de Badajoz, que busca acercar la danza a la ciudadanía a través de propuestas accesibles y pensadas para desarrollarse en espacios diversos.

Cartel con la programación de Danzaria. / EL PERIÓDICO

Según ha informado el Ayuntamiento de Mérida este viernes en nota de prensa, Danzaria mantiene desde su creación una programación "cuidada y accesible", con espectáculos capaces de adaptarse a las características de cada localidad y de conectar con públicos diferentes.

Programación

En esta edición, el festival llegará a un total de 16 municipios de la provincia de Badajoz, con el objetivo de llevar la danza contemporánea y otras disciplinas escénicas más allá de los circuitos habituales. En sus cinco ediciones (este 2026 se celebrará la sexta) el certamen ha recorrido más de 60 localidades con un balance global de más de 5.000 espectadores.

Tras su paso por Mérida, el festival continuará este mismo sábado en Villafranca de los Barros, donde la compañía Karlik Danza-Teatro representará Lucía Joyera en el Teatro Cine Festival, a las 21.00 horas. Al día siguiente, domingo 26, Hornachos acogerá una doble cita en su Auditorio Municipal: Arpegios, de Germen D.P., a las 19.00 horas, y 8 km. en mula, de Álvaro Murillo, también en la misma localidad.

La programación seguirá el martes 28 de abril en Los Santos de Maimona con BEU, de Violeta Borruel, en el Teatro Cine Monumental, a las 12.00 horas. Ya en los últimos días del mes, Karlik Danza-Teatro llevará de nuevo Lucía Joyera a Monesterio, el día 29 en la Casa de la Cultura, y a Montijo, el jueves 30 en el Teatro Nuevo Calderón, ambas funciones a las 20.00 horas.