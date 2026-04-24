Mérida este fin de semana: tardes de toros y papas con choco en el Bar Carlos

Mérida volverá a mirar este fin de semana a su plaza de toros con dos citas consecutivas. La Feria Taurina de Abril 2026 se celebrará los días 25 y 26 de abril en el coso de San Albín. El sábado está anunciada una corrida de toros con reses de Manuel Blázquez para Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, mientras que el domingo se ha programado una novillada con picadores con novillos de Couto de Fornilhos para Tomás Bastos, Carlos Tirado y Julio Méndez. Ambos festejos comenzarán a las 18.30 horas. La cita llega con la intención de afianzarse. El ayuntamiento presentó el cartel el pasado 11 de marzo junto al gestor de la plaza, José Luis Pereda López, subrayando la presencia de figuras consolidadas y jóvenes promesas.

Hablar de toros en Mérida es hablar de una tradición que sigue ocupando un espacio reconocible en la vida festiva de la ciudad. No se trata solo del festejo en sí, sino de un ecosistema que moviliza afición, hostelería, comercio y conversación pública en torno a una plaza con arraigo en la capital autonómica. La organización de una feria propia en abril, con apoyo municipal, refleja que la tauromaquia sigue teniendo capacidad de convocatoria y visibilidad institucional en Mérida.

Ese peso local se entiende mejor en clave extremeña. En una comunidad donde la cultura taurina continúa muy presente en ferias, pueblos y capitales, Mérida aspira a ocupar un lugar reconocible también en ese mapa, no solo como sede administrativa y patrimonial, sino como ciudad con agenda propia en el circuito taurino regional. La vuelta del ciclo a finales de abril refuerza esa idea: la de una plaza que quiere fijar cita estable y atraer tanto al aficionado emeritense como al público de otras zonas de Extremadura.

Entre la tradición, el tirón de los nombres y la ciudad

El cartel de este año busca precisamente ese equilibrio entre tradición y tirón popular. La presencia del extremeño Antonio Ferrera en la corrida del sábado introduce además un elemento de identificación regional evidente para la afición. Junto a él estarán dos nombres con amplio recorrido como El Fandi y Manuel Escribano, en una combinación que persigue reforzar el atractivo de la feria.

Buena tarde de toros en Mérida con Ponce, Perera y El Fandi en una imagen de archivo. / El Periódico

El domingo, la novillada añade otra lectura: la de la cantera. Mérida no solo programa una corrida de figuras, sino también un festejo orientado a los jóvenes espadas, una fórmula habitual en las ferias que quieren proyectarse más allá del reclamo inmediato y presentarse como espacio de continuidad para la tauromaquia. Esa doble vertiente, figuras y promesas, es una de las claves con las que la ciudad intenta dar entidad a su cita de primavera.

Más allá del ruedo

La feria llega, además, en un momento en el que los toros siguen ocupando en Extremadura un lugar de fuerte arraigo social, aunque también sujeto a debate público y político, como ocurre en otros puntos de España. En Mérida, sin embargo, el mensaje institucional de la presentación fue el de respaldar una cita cultural y festiva con vocación de continuidad. Las entradas se pusieron a la venta online a partir del 12 de marzo y en taquilla desde el 16 de marzo, dentro de una estrategia para dar recorrido comercial al ciclo.

La feria de abril atrae mejor afluencia de público que la de septiembre y el arranque de temporada genera "ilusión y vida taurina en la ciudad", con la idea de consolidar Mérida en abril y favorecer una llegada masiva de aficionados. A partir de ahí, la consecuencia razonable es más movimiento en hoteles, bares y restaurantes, sobre todo en las horas previas y posteriores a los festejos y en el entorno del centro y de la plaza.

En la práctica, el impacto suele notarse así: los toros empujan la demanda de alojamiento de una o dos noches, elevan el consumo en bares y terrazas antes del festejo y alargan la actividad en restaurantes al mediodía y por la noche, especialmente cuando el cartel reúne nombres conocidos y la feria se programa en fin de semana. Mérida, además, se apoya en una planta alojativa amplia y en un centro muy orientado al visitante, algo que el portal oficial de Turismo subraya al presentar una oferta diversa de hoteles y servicios. Esto no permite cuantificar el efecto exacto de este fin de semana, pero sí explica por qué el sector suele mirar estas citas con interés.

Antonio Ferrera, en una imagen de archivo durante el tercio de banderillas. / El Periódico Extremadura

Entre los hoteles más conocidos de Mérida, por visibilidad turística y presencia recurrente en listados de reserva, destacan el Parador de Mérida y el Ilunion Mérida Palace, ambos muy reconocibles además por su ubicación y valor patrimonial. En los listados de Tripadvisor entre los más vendidos en la ciudad aparecen también Hotel Vettonia, Velada Mérida, Nova Roma y el propio Parador.

Si el aficionado busca restaurantes conocidos, los más visibles son A de Arco, muy asociado al entorno del Arco de Trajano y con sello Travellers' Choice 2025 en Tripadvisor, y Sybarit Gastroshop. En la guía de tapas y gastronomía: De Tripas Corazón, Trasiego, Sagasta 9, La Extremeña y el Parador de Mérida como parada gastronómica.

En cuanto a bares conocidos, Jazz Bar Mérida, que Tripadvisor sitúa como un local muy identificado con copas y música, y Café-Pub La Galería. En el circuito más turístico y de tapeo del centro también tienen mucha visibilidad los locales de las zonas de Arco de Trajano, Romero Leal, José Ramón Mélida y plaza Pizarro, que concentran buena parte del tránsito de visitantes. Sin olvidar, en la calle Calderón de la Barca al Bar Carlos, un templo de la casquería con platos deliciosos de callos, morros, riñones, higaditos finamente cortados y encebollados, chanfaina, prueba de cerdo, lengua, cocido, judías, albóndigas, calamares fritos, papas con choco, sardinas... Lo llevan Carlos Vicente Sánchez (tío) y Carlos Isidro Rodríguez Sánchez (sobrino). Una parada obligada.