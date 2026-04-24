Shakespeare llega a la Sala Trajano de Mérida con una comedia de enredos e inclusión

La Sala Trajano de Mérida se llenará este viernes de equívocos, identidades cruzadas y humor shakespeariano con 'La comedia de las equivocaciones', una adaptación del clásico de William Shakespeare que llevará a escena la compañía pacense La Porciúncula dentro de la Muestra de Teatro Amateur de Fatex. La cita será a las 20.30 horas y permitirá disfrutar de una propuesta para todos los públicos que combina el enredo familiar con la vocación inclusiva de una agrupación nacida hace más de tres décadas como taller de integración teatral.

Cartel de la adaptación de la obra de Shakespeare. / JUNTAEX

Bajo la dirección de María José Mangas, el montaje parte de una historia marcada por la pérdida y la búsqueda. Un padre trata de encontrar a sus dos hijos gemelos, desaparecidos junto a su esposa y a otras dos gemelas tras un naufragio. A partir de ese arranque, la trama se convierte en una cadena de confusiones cuando uno de los hijos, acompañado por una de las hermanas, emprende también el mismo camino.

El resultado es una comedia de ritmo ágil en la que los malentendidos, los cambios de identidad y los reencuentros familiares sostienen el juego escénico de esta versión del texto de Shakespeare, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa. El reparto está integrado por Nicolás Ramos, Ana López, Carmelo Sayago, Josefa Zambrano, Francisca Caro, Jomagdalena García, Adela Fernández, Julia Gómez, Pilar Hacedo, Carmen García, Eva Contador, Otilia Cabanillas y Eva Iglesias.

Entradas

La obra tiene una duración aproximada de 75 minutos y está recomendada para todos los públicos. La entrada única tiene un precio de 3 euros, con descuentos disponibles que pueden consultarse directamente en la taquilla de la sala. La venta de localidades permanecerá abierta este viernes de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 20.30 horas, y también podrán realizarse reservas a través del correo electrónico salatrajanomerida@gmail.com.

La Sala Trajano cuenta además con sistema de bucle magnético para facilitar la audición a personas con discapacidad auditiva, una medida que refuerza la accesibilidad cultural del espacio.

La Porciúncula se constituyó como taller de teatro en 1993 con el objetivo de favorecer la integración de personas con discapacidad, principalmente visual grave, aunque también forman parte de la compañía personas con otras discapacidades. Desde entonces, ha consolidado una trayectoria en la que el teatro funciona como herramienta de inclusión, expresión artística y participación cultural.