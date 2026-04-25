El Fandi indulta a ‘Gorrión’ y los tres toreros salen a hombros

La primera corrida de abono de la Feria de Primavera de Mérida dejó este sábado una tarde rotunda para el cartel de los llamados ‘Maestros Banderilleros de Oro’. Antonio Ferrera, David Fandila ‘El Fandi’ y Manuel Escribano salieron a hombros del Coso de San Albín tras cortar un total de nueve orejas y dos rabos ante una notable corrida de Manuel Blázquez, en la que sobresalió el quinto toro, ‘Gorrión’, indultado por El Fandi, y también el cuarto, premiado con la vuelta al ruedo.

Momento cumbre

El momento culminante llegó en el quinto de la tarde, ‘Gorrión’, un ejemplar de Manuel Blázquez que encontró en El Fandi una faena de alto voltaje desde el inicio. El torero granadino lo recibió con una ajustada larga cambiada y verónicas templadas y expresivas, antes de firmar en solitario un tercio de banderillas muy lucido que conectó de inmediato con los tendidos. Con la muleta, David Fandila construyó una labor intensa y ligada, aprovechando la transmisión y la codicia del toro, hasta que la petición del público derivó en el indulto. El premio fue de dos orejas y rabo simbólicos.

Antes, El Fandi ya había paseado una oreja del segundo de la tarde, al que saludó también con una larga cambiada y verónicas templadas. El tercio de banderillas volvió a ser uno de los grandes focos de la tarde, con los tres diestros implicados en una actuación brillante y muy celebrada por el público emeritense. En la muleta, el granadino resolvió con oficio y entrega las dificultades del animal y rubricó su labor con una estocada que le valió el primer trofeo de su lote.

El primero

Antonio Ferrera, que abrió plaza ante ‘Colchonero’, inició su tarde con un toro bravo de Manuel Blázquez, con movilidad, al que recibió con buenas verónicas. La lidia mantuvo desde el principio el tono espectacular del festejo, con Ferrera, El Fandi y Escribano compartiendo protagonismo en un tercio de banderillas muy lucido. El diestro extremeño firmó después una faena inteligente y templada, rematada con una estocada, por la que cortó una oreja.

Su actuación más redonda llegó en el cuarto, un toro con nobleza aunque justo de fuerzas, al que Ferrera entendió con oficio. El torero extremeño planteó una faena medida, cuidando los tiempos y las distancias para sostener al animal y extraer lo mejor de sus embestidas. Tras un variado recibo capotero y otro vibrante tercio de banderillas compartido, Ferrera cerró su labor con una estocada efectiva. Paseó dos orejas y rabo, mientras el toro fue premiado con la vuelta al ruedo.

Manuel Escribano completó el triunfo de la terna con una tarde de entrega y solvencia. En el tercero, el sevillano conectó pronto con los tendidos con un variado y lucido saludo de capa. También brilló en banderillas junto a Ferrera y El Fandi ante un toro noble, aunque algo justo de fuerzas, al que después sometió con una faena profunda y templada. Una gran estocada puso el cierre a su actuación, premiada con dos orejas.

El más exigente

El sexto fue el toro más exigente del encierro, con viveza y mayores complicaciones que sus hermanos. Escribano volvió a mostrar facultades en banderillas y tiró de oficio y entrega en la muleta para construir una labor meritoria ante un animal que no ofreció facilidades. Su disposición encontró recompensa en el palco y el sevillano cortó una oreja, suficiente para acompañar a Ferrera y El Fandi en la salida a hombros.

La corrida, lidiada ante media entrada, correspondía al hierro de Manuel Blázquez y fue la primera de la Feria de Primavera de Mérida. El encierro presentó buenas hechuras y ofreció un notable juego en líneas generales, con el quinto indultado y el cuarto premiado con la vuelta al ruedo. Antes del inicio del festejo se guardó un minuto de silencio en memoria del ganadero Santiago Barrero San Román, de Toros de San Román, y del mayoral de la ganadería de Fuente Ymbro, Alfonso Vázquez.

El joven ganadero Santiago Barrero San Román, falleció en la tarde del viernes a los 33 años en Beas de Segura (Jaén) al ser corneado por un astado durante la celebración de los festejos de los toros ensogados de las fiestas de San Marcos de esta localidad jienense, declarados Fiestas de Interés Turístico de Andalucía.