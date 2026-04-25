La unidad canina de la Policía Local mostrará en Mérida cómo detecta drogas y sustancias

La plaza Pizarro de Mérida acogerá este sábado una exhibición de la unidad canina de la Policía Local, una actividad abierta a todos los públicos en la que los asistentes podrán conocer de cerca cómo trabajan los perros especializados en tareas de detección, vigilancia y apoyo a la seguridad ciudadana. La cita, organizada por la Asociación Vecinal Centro-San Albín, comenzará a las 12.00 horas y forma parte de la segunda edición de la Semana Cultural del barrio, que se celebra del 20 al 26 de abril, con el respaldo del Ayuntamiento de Mérida y un amplio programa de actividades vecinales.

Programación de la Semana Cultural de San Albín. / EL PERIÓDICO

Durante la exhibición, los agentes realizarán distintos ejercicios prácticos con los canes, entre ellos simulacros de búsqueda de drogas, detección de sustancias y demostraciones de obediencia. El objetivo es mostrar de forma divulgativa el entrenamiento y la utilidad de estos animales en intervenciones policiales y labores preventivas.

La Unidad Canina de la Policía Local de Mérida participa habitualmente en actividades de este tipo, tanto en centros educativos como en eventos públicos, con charlas y demostraciones orientadas a dar a conocer su trabajo y fomentar la concienciación ciudadana. La jornada contará además con la colaboración del centro canino El Criador, de Cáceres.

Programación

La mayor parte de la programación de la Semana Cultural se desarrolla en la plaza Pizarro, aunque también hay actividades en el local social de la calle Legión V y en otros espacios del barrio. El programa arrancó el pasado 20 de abril con una charla sobre la elaboración de trajes romanos para Emerita Lvdica, a cargo de la modista emeritense María José García, y continuó con la presentación del libro 'Contra el olvido, memoria', del vecino Justo Redondo.

La agenda incluye además concursos tradicionales de cuatrola, dominó y repostería, así como un bingo participativo. Este sábado será una de las jornadas centrales de la programación con charanga, flamenco, un concierto tributo a los años 90 y sesión de dj. La clausura llegará el domingo con una exhibición de danza, la entrega de premios de los concursos celebrados durante la semana y el sorteo de regalos de la gran rifa.